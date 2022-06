Gedung Putih: Biden Akan Bertemu dengan Putra Mahkota Saudi Bulan Depan

IslamTimes - Gedung Putih mengatakan selama perjalanan ke Timur Tengah pada bulan Juli, Presiden AS Joe Biden akan melihat Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS), yang dituduh oleh intelijen Amerika memerintahkan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Sebuah tim operasi Saudi membunuh Khashoggi, seorang jurnalis Washington Post, di konsulat Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018.Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (14/6) bahwa Biden berencana akan melanjutkan kunjungannya ke Arab Saudi bulan depan meskipun ada kekhawatiran tentang hak asasi manusia oleh para pemimpin Saudi.Gedung Putih mengatakan Biden akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah dari 13 Juli hingga 16 Juli, dimulai di Zionis Israel dan Tepi Barat sebelum mendarat di Jeddah, Arab Saudi, menurut Reuters.Biden, yang pernah menyerukan agar Arab Saudi dijadikan paria, kemungkinan akan bertemu dengan para pemimpin regional di Arab Saudi sebagai bagian dari pertemuan puncak Dewan Kerjasama Teluk Persia, menurut Gedung Putih.Seorang pejabat senior AS mengatakan sebelumnya bahwa Biden akan bertemu dengan Pangeran Mohammed, penguasa de facto Arab Saudi, tetapi pernyataan Gedung Putih tidak memberikan rincian pertemuan itu.Ditanya tentang kelalaian itu, sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan kepada wartawan, "Ya, kita dapat mengharapkan presiden untuk melihat putra mahkota."Kunjungan Biden ke kerajaan itu terjadi ketika dia mencoba menemukan cara untuk menurunkan harga bensin AS. Kelompok negara penghasil minyak yang disebut OPEC+, dipimpin oleh Arab Saudi, baru-baru ini sepakat untuk meningkatkan produksi minyak untuk membantu menurunkan harga.Harga satu galon naik dua kali lipat sejak Biden menjabat pada Januari tahun lalu, tetapi galon yang sama berharga $5 pada hari Selasa, menurut data dari American Automobile Association (AAA) nirlaba. Asosiasi itu mengatakan rata-rata galon gas berharga hanya $2,39 selama minggu pertama kepresidenan Biden.Harga bensin menjadi masalah bagi Biden dan rekan-rekan Demokratnya menjelang pemilihan kongres paruh waktu November.Sejak awal operasi militer Rusia di Ukraina dan lonjakan harga minyak berikutnya, presiden AS telah melakukan upaya besar untuk mengendalikan harga bahan bakar serta mengisolasi Rusia.Banyak analis percaya bahwa langkah Biden saat ini untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi sejalan dengan upaya tersebut.Proyek Demokrasi Timur Tengah mengatakan di Twitter bahwa kunjungan itu "adalah tamparan di wajah para aktivis, pembangkang, pembela hak asasi perempuan, jurnalis, & warga biasa - di Saudi dan luar negeri - yang telah dipenjara, dihilangkan, dan dibunuh. ”Hubungan AS dengan Arab Saudi telah tegang sejak pembunuhan Khashoggi.Biden, setelah memenangkan pemilihan presiden dan bahkan dalam kampanye pemilihan, berulang kali mengatakan bahwa bin Salman adalah pelaku utama kejahatan ini. Namun hingga saat ini, tidak ada tindakan praktis yang diambil oleh Gedung Putih terkait hal ini.Anggota DPR AS dari Partai Demokrat telah memperkenalkan dua undang-undang untuk menghukum MBS atas peran pribadinya dalam pembunuhan kejam terhadap Khashoggi.Anggota Kongres Ilhan Omar mengatakan saat itu bahwa undang-undang tersebut akan membekukan aset putra mahkota Saudi dan memberlakukan larangan visa padanya.Biden juga mengurangi dukungan untuk perang yang dipimpin Saudi di Yaman di tengah rasa jijik atas korban sipil.Arab Saudi telah berulang kali berhasil mendapatkan dukungan dari pemerintah AS yang awalnya mencari jarak yang lebih jauh.[IT/r]