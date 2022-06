Kepala Nuklir: IAEA Mempolitisasi Pekerjaan Nuklir Iran di bawah Tekanan Israel

IslamTimes - Kepala nuklir Iran mengecam Badan Energi Atom Internasional (IAEA) karena mempolitisasi program nuklir damai negara itu di bawah tekanan rezim Zionis Israel terlepas dari kerja sama ekstensif Tehran dengan pengawas nuklir PBB.

Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Mohammad Eslami membuat pernyataan itu dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Iran Press pada hari Selasa (14/6) sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang resolusi, yang diusulkan oleh AS dan sekutu Eropanya, yang baru-baru ini disahkan selama pertemuan. Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menuduh Tehran gagal bekerja sama sepenuhnya dengan badan tersebut.Dia mengatakan Iran tidak berharap sama sekali bahwa resolusi seperti itu akan disahkan di bawah pengaruh dan tekanan politik rezim Zionis Israel.Kepala nuklir Iran menyatakan harapan bahwa pengawas nuklir PBB akan dibebaskan dari “penawanan Zionis” sehingga prestise internasional IAEA dan direktur jenderalnya tidak akan dirusak lebih jauh.Dalam pukulan lain terhadap prospek suram menghidupkan kembali JCPOA, AS, Prancis, Inggris, dan Jerman mempelopori resolusi di Dewan Gubernur IAEA pada hari Rabu (15/6), yang menuduh Iran tidak bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB.Iran telah mengecam resolusi tersebut dan menyalahkan AS dan tiga sekutu Eropanya atas krisis yang diciptakan atas program nuklirnya, yang berada di bawah tingkat inspeksi yang belum pernah terjadi sebelumnya sebelum Washington menarik diri dari JCPOA.Resolusi itu disahkan hanya beberapa hari setelah kepala IAEA Rafael Grossi melakukan perjalanan ke Israel dan bertemu dengan Perdana Menteri rezim Naftali Bennett.Iran sebelumnya telah memperingatkan bahwa kunjungan Grossi ke Zionis Israel menjelang pertemuan Dewan Gubernur bertentangan dengan prinsip-prinsip badan tersebut untuk mengamati ketidakberpihakan dan mempertahankan status teknis dan profesionalnya.Sebelumnya pada hari itu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian juga mengkritik resolusi rancangan Barat yang disahkan terhadap program nuklir Tehran, dengan mengatakan Republik Islam masih bersikeras untuk mencapai kesepakatan "baik, kuat dan abadi" dengan kelompok negara-negara P4+1. .Eslami dengan keras menolak tuduhan "politik" yang dilontarkan selama 30 tahun terakhir bahwa Iran sedang mencari bom atom, dengan mengatakan tuduhan tersebut telah diatur oleh Israel untuk menghambat kemajuan nuklir Iran.[IT/r]