WSJ: Serangan Udara 'Israel' di Suriah Dikoordinasikan Dengan AS 

IslamTimes - The Wall Street Journal melaporkan bahwa rezim pendudukan Zionis 'Israel' diam-diam mengoordinasikan sebagian besar serangan udara di Suriah dengan Amerika Serikat.

Zionis 'Israel' diam-diam berkoordinasi dengan AS dalam banyak serangan udara yang dilakukan di Suriah, menurut pejabat AS dan mantan pejabat AS, menurut laporan surat kabar Amerika itu.Laporan itu menambahkan bahwa para pejabat Amerika tidak banyak bicara tentang misi pengeboman Zionis 'Israel'.Serangan udara tersebut diduga bertujuan untuk menghentikan pasokan senjata ke kelompok mujahidin yang beroperasi di wilayah Suriah.Pihak Amerika memberikan perhatian khusus pada serangan Zionis 'Israel' di dekat pangkalan militer Al-Tanf, yang merupakan benteng AS di dekat perbatasan Suriah-Yordania, laporan itu menggarisbawahi.[IT/r]