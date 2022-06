AS: Konflik Ukraina Harus Diakhiri dengan Diplomasi

IslamTimes - Ketika pejabat tinggi Gedung Putih berpendapat konflik di Ukraina harus memiliki solusi diplomatik, media yang dekat dengan intelijen AS melaporkan pada hari Kamis (16/6) tentang meningkatnya kekhawatiran tentang posisi garis keras Kiev di tengah situasi yang memburuk di medan perang. Sementara itu, menteri pertahanan Ukraina berjanji akan berjuang sampai kemenangan total.

AS akan terus membantu Ukraina “sejauh mungkin,” kata penasihat keamanan nasional Jake Sullivan Kamis (16/6), “pertama di medan perang, dan kemudian, akhirnya di meja perundingan. Kami pikir ini harus diakhiri dengan diplomasi.”Sullivan berbicara di Center for New American Security [CNAS], sebuah kelompok lobi yang berbasis di Washington DC yang dekat dengan Partai Demokrat.CNAS didanai oleh orang-orang seperti Northrop Grumman dan Raytheon, yang memperoleh pendapatan besar dari pengisian kembali stok senjata Amerika setelah konflik. Ia juga menerima setidaknya $500.000 tahun lalu dari Departemen Perang AS untuk mempromosikan kepentingannya.Di CNAS itulah kepala kebijakan Pentagon Colin Kahl mengungkapkan awal pekan ini bahwa AS akan mengirim rudal berpemandu Ukraina untuk peluncur roket HIMARS.Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyarankan bahwa Ukraina mungkin harus menyerahkan beberapa wilayah untuk perdamaian, Sullivan mengatakan keputusan seperti itu sepenuhnya terserah Kiev.“Kami tidak akan menekan mereka untuk membuat konsesi teritorial. Kami pikir itu terus terang salah,” katanya kepada CNAS.Komentar Sullivan muncul setelah laporan NBC News yang mengklaim bahwa beberapa pejabat AS dan Eropa "semakin khawatir bahwa lintasan perang di Ukraina tidak dapat dipertahankan" dan "diam-diam mendiskusikan" meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk "melemahkan posisi publik garis kerasnya." " bahwa tidak ada wilayah yang akan diserahkan ke Rusia.Outlet tersebut mengutip tujuh pejabat AS dan Eropa saat ini dan sebelumnya. Cerita ini ditulis bersama oleh Ken Dilanian, yang dikenal memiliki hubungan dengan CIA. Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan Washington tidak menekan Kiev untuk membuat konsesi, "seperti beberapa orang Eropa," tetapi sebaliknya "merencanakan perang yang panjang".NBC juga mengklaim bahwa Presiden AS Joe Biden "tidak senang" ketika Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Perang Lloyd Austin berbicara tentang "memenangkan" perang pada akhir April, setelah mengunjungi Kiev, tetapi dilaporkan dibujuk ketika mereka mengatakan kepadanya bahwa pernyataan mereka telah disalahartikan oleh media.“Mereka percaya bahwa kami bisa menang; kami percaya bahwa mereka – kami bisa menang – mereka bisa menang jika mereka memiliki peralatan yang tepat, dukungan yang tepat,” kata Austin saat itu, menambahkan bahwa AS ingin “melihat Rusia melemah.”Meskipun Biden diduga memberi tahu Austin dan Blinken untuk "menguranginya", tidak ada indikasi bahwa kepala Pentagon telah melakukannya. Pada hari Rabu (15/6), memimpin 'kelompok kontak' untuk mempersenjatai Ukraina di Brussels, Austin bersumpah untuk "meningkatkan angkatan bersenjata Ukraina untuk membantu mereka mengusir agresi Rusia sekarang [dan] di masa depan."Ukraina telah menerima lebih banyak senjata daripada yang mereka minta, menurut Jenderal Mark Milley, ketua Kepala Gabungan AS. Kiev telah meminta sepuluh batalyon artileri, dan mendapat dua belas. AS dan sekutunya juga memasok Ukraina dengan lebih dari 97.000 sistem anti-tank, “lebih banyak dari jumlah tank di dunia,” kata Milley.“Mereka meminta 200 tank; mereka mendapat 237 tank,” tambah Milley. “Mereka meminta 100 kendaraan tempur infanteri; mereka mendapat lebih dari 300. Kami telah mengirimkan, secara kasar, 1.600 atau lebih sistem pertahanan udara dan sekitar 60.000 putaran pertahanan udara.”Menteri Pertahanan Ukraina Aleksey Reznikov mengatakan kepada CNN pada hari Kamis (16/6) bahwa Kiev akan "membebaskan semua wilayah kami, semuanya, termasuk Krimea," menggunakan senjata yang dipasok NATO untuk menstabilkan front dan kemudian meluncurkan serangan balasan. Mayor Jenderal Ukraina Dmitry Marchenko mengatakan pada hari Rabu bahwa dia ingin menggunakan senjata yang dipasok AS untuk menargetkan Jembatan Kerch, yang menghubungkan Krimea ke daratan Rusia.Sementara kepala kebijakan Austin dan mantan penasihat keamanan Biden, Kahl, mengklaim pertempuran itu berjalan baik di Kiev, pejabat senior Ukraina mengaku kehilangan 1.000 orang setiap hari, ketika pasukan Rusia dan sekutu terus maju.[IT/r]