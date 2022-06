Otoritas Palestina Mengesampingkan Pertemuan dengan Israel selama Kunjungan Biden

Palestinians and their lands.

IslamTimes - Surat kabar Zionis Israel, Haaretz, melaporkan bahwa Otoritas Palestina telah memberi tahu Washington tentang penolakannya untuk mengadakan pertemuan dengan pejabat rezim Zionis Israel selama rencana kunjungan Presiden AS Joe Biden ke wilayah tersebut selama pendudukan tidak mengakui solusi dua negara. .

Pejabat Palestina menegaskan bahwa mengadakan pertemuan, yang berada di bawah tekanan Amerika dan beberapa pihak Arab, termasuk Arab Saudi, tidak akan mengubah apa pun dari kenyataan dan akan memberikan legitimasi pada tindakan pendudukan di Tepi Barat dan al-Quds.Menjelang kunjungan yang direncanakan oleh presiden AS Joe Biden ke wilayah tersebut bulan depan, media Zionis Israel mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika telah meningkatkan kemungkinan mengadakan pertemuan antara Otoritas Palestina dan Zionis Israel tetapi pihak Palestina telah menolak gagasan tersebut.Menurut harian Zionis Israel Haaretz, Palestina memberi tahu Amerika bahwa mereka hanya akan menerima pertemuan seperti itu jika semua pihak sepakat untuk memajukan solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967.Namun Palestina ingin Amerika membuka kembali konsulat AS di Al-Quds Timur, dan menghapus Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dari daftar teror AS. Tuntutan ini telah dibuat selama pertemuan antara presiden Palestina Mahmud Abbas dan Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat Barbara Leaf, di Ramallah.Pada hari Selasa, Gedung Putih mengkonfirmasi perjalanan pertama Biden ke wilayah Asia Barat bulan depan di mana ia akan mengunjungi Palestina yang diduduki, diikuti dengan perjalanan ke Arab Saudi.Menteri luar negeri Zionis Israel mengatakan bahwa negaranya akan mengunjungi Biden bulan depan untuk membantu meningkatkan hubungan dengan Arab Saudi.Presiden AS Joe Biden merencanakan kunjungan ke Arab Saudi sebagai bagian dari KTT Riyadh. Biden mengatakan dia akan fokus pada Israel sebagai isu utama untuk pembicaraan selama kunjungannya ke Saudi. Palestina, di sisi lain, mengatakan kunjungan Biden ke wilayah tersebut hanya akan menjadi simbolis.[IT/r]