Laporan: Rusia Memperingatkan Akan Menyerang Separatis Sekutu AS di Wilayah al-Tanf Suriah

IslamTimes - Rusia dilaporkan telah memperingatkan pasukan pendudukan Amerika bahwa mereka akan melakukan serangan udara terhadap teroris Takfiri sekutu Washington di Suriah tenggara setelah sebuah bom pinggir jalan menargetkan pasukan militer Rusia di negara itu.

Dua pejabat pertahanan AS yang tidak disebutkan namanya seperti dikutip CNN bahwa peringatan itu, yang datang awal pekan ini, membuat AS dengan cepat meminta para separatis untuk memindahkan posisi mereka dan untuk memastikan bahwa tidak ada pasukan Amerika yang berada dalam jarak dekat.Rusia mencapai tujuan mereka untuk “mengirim pesan” ke Amerika Serikat bahwa mereka dapat menyerang tanpa khawatir tentang pembalasan, kata seorang pejabat.Insiden itu terjadi di sekitar wilayah strategis al-Tanf, dekat perbatasan Irak dan Yordania.Serangan dilakukan terhadap posisi di mana yang disebut teroris Maghawir al-Thawra yang didukung AS beroperasi. Tidak ada laporan segera tentang korban, tetapi properti itu diyakini telah rusak.Bulan lalu, dinas intelijen asing Federasi Rusia (SVR RF) mengatakan pasukan pendudukan AS yang dikerahkan di wilayah al-Tanf Suriah memberikan dukungan militer kepada teroris Takfiri Daesh dan melatih mereka untuk operasi lapangan di Ukraina.Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh jaringan berita televisi RT Arab berbahasa Arab Rusia, sekitar 500 teroris dan militan Daesh dari Kaukasus dan negara-negara Asia Tengah sedang menjalani pelatihan di kamp tersebut untuk melakukan tindakan sabotase dan serangan teroris terhadap unit-unit angkatan bersenjata Rusia. pasukan, baik di dalam Suriah dan di negara Eropa timur.Sejumlah teroris Daesh yang ditangkap telah mengaku bekerja sama erat dengan pasukan militer AS yang ditempatkan di pangkalan al-Tanf di provinsi Homs, Suriah tengah, dalam melakukan berbagai aksi teror dan sabotase.Selama pengakuan yang disiarkan di jaringan televisi pemerintah Suriah pada Mei 2020, beberapa teroris mengungkapkan bahwa mereka diperintahkan oleh pasukan Amerika untuk menargetkan pasukan pemerintah Suriah di dan sekitar kota kuno Palmyra, Pangkalan Udara Militer Tiyas – juga dikenal sebagai T-4 Pangkalan udara, ladang gas Shaer serta sumur minyak di dekatnya.[IT/r]