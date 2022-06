Inggris Menyetujui Ekstradisi Assange ke AS 

IslamTimes - Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel telah menyetujui ekstradisi pendiri WikiLeaks Julian Assange ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuntutan pidana, membawa kisah hukumnya yang sudah berjalan lama mendekati kesimpulan.

Assange dicari oleh otoritas AS dalam 18 tuduhan, termasuk tuduhan mata-mata, yang berkaitan dengan pelepasan WikiLeaks atas sejumlah besar catatan rahasia militer AS dan kabel diplomatik yang menurut Washington telah membahayakan nyawa.Pendukungnya mengatakan dia adalah pahlawan anti-kemapanan yang telah menjadi korban karena dia mengungkap kesalahan AS dalam konflik di Afghanistan dan Irak, dan bahwa penuntutannya adalah serangan bermotivasi politik terhadap jurnalisme dan kebebasan berbicara.Kantor Dalam Negeri mengatakan pada hari Jumat (17/6) bahwa ekstradisinya sekarang telah disetujui tetapi dia masih dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut. WikiLeaks mengatakan dia akan melakukannya."Dalam kasus ini, pengadilan Inggris belum menemukan bahwa akan menindas, tidak adil atau penyalahgunaan proses untuk mengekstradisi Tuan Assange," kata Kementerian Dalam Negeri dalam sebuah pernyataan.“Mereka juga tidak menemukan bahwa ekstradisi tidak sesuai dengan hak asasinya, termasuk haknya atas pengadilan yang adil dan kebebasan berekspresi, dan bahwa selama di AS dia akan diperlakukan dengan tepat, termasuk dalam kaitannya dengan kesehatannya.”Awalnya, seorang hakim Inggris memutuskan bahwa Assange tidak boleh dideportasi, dengan mengatakan masalah kesehatan mentalnya berarti dia akan berisiko bunuh diri jika dinyatakan bersalah dan ditahan di penjara dengan keamanan maksimum.Tapi ini dibatalkan pada banding setelah AS memberikan paket jaminan, termasuk janji dia bisa dipindahkan ke Australia untuk menjalani hukuman apapun.[IT/r]