Anak Mantan Kepala Intel Saudi: Kunjungan di Biden Saudi Setara dengan Pengampunan Presiden untuk Pembunuhan

IslamTimes - Kunjungan Joe Biden ke Arab Saudi dan pertemuan dengan penguasa de facto Putra Mahkota Mohammed bin Salman adalah “setara dengan pengampunan presiden untuk pembunuhan”, menurut Khalid Aljabri, putra mantan perwira intelijen senior Saudi Saad Aljabri yang diasingkan.

Presiden AS pernah berjanji akan menjadikan Arab Saudi "paria" setelah kematian Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post yang pembunuhannya tahun 2018 diperintahkan, menurut intelijen AS. Tetapi minggu ini Gedung Putih mengumumkan bahwa Biden akan bertemu dengan putra mahkota di Jeddah pada akhir perjalanan empat hari pada bulan Juli – sebuah perkembangan yang digambarkan oleh aktivis hak asasi manusia Saudi sebagai “pengkhianatan”.“Biden [telah] menjelaskan bahwa tidak akan ada konsekuensi langsung bagi MBS karena membunuh Khashoggi. Sayangnya, [kunjungan] itu setara dengan pengampunan presiden atas pembunuhan, dan MBS akan menganggapnya sebagai izin yang dikeluarkan Biden untuk membunuh lebih banyak Khashoggi,” kata Aljabri kepada Guardian.Aljabri mengatakan dia mengerti bahwa tangan Biden mungkin telah dipaksa oleh kenaikan biaya minyak dan dampak geopolitik dari invasi Rusia ke Ukraina, tetapi mengatakan kunjungan presiden seharusnya tidak membangun kembali “hubungan transaksional yang ketinggalan zaman” yang mengesampingkan kekhawatiran atas hak asasi manusia.“Saya pikir banyak orang Saudi, baik di dalam kerajaan atau di diaspora, adalah pendukung hubungan AS yang sehat. Saya, terlepas dari semua yang saya hadapi. Tetapi hubungan AS yang lebih sehat hanya dapat terjadi ketika ada perlindungan terhadap perilaku sembrono MBS, ”katanya.“Saya mengerti kesulitan yang dialami Presiden Biden. Tidak mungkin memutuskan hubungan dengan kerajaan, saya juga tidak akan menganjurkan itu, terutama karena kerajaan itu ada jauh sebelum MBS dan saya sangat berharap itu bertahan lebih lama dari perilakunya yang sembrono dan menghancurkan. Biden dapat dan harus memperbaiki hubungan, tetapi tidak dengan cara apa pun.”Mereka didakwa dengan pencucian uang dan konspirasi untuk melarikan diri secara tidak sah dari kerajaan, dalam apa yang secara luas dilihat sebagai upaya untuk memaksa ayah mereka kembali ke negara itu.Aljabri mengulangi seruan agar mereka dibebaskan, bersama dengan saudara iparnya, Salem Almuzaini, yang juga ditangkap pada Agustus 2020.“Setiap kali MBS merasa dia mendapat dukungan atau pengesahan tanpa syarat atau dukungan oleh pemerintah AS, dia menjadi nakal. Jika seluruh premis kunjungan Biden adalah untuk melindungi kepentingan AS, maka menyelesaikan masalah kami akan membantu melindungi ekuitas keamanan nasional tersebut.”Aljabri berkata: “Akuntabilitas untuk masalah Jamal, dan bukan hanya karena Jamal sendiri. Jamal meninggal mengungkap penindasan kejam MBS yang masih berlangsung, penindasan yang menyandera saudara-saudara saya, dan penindasan yang menyandera warga AS lainnya di Arab Saudi.”[IT/r]