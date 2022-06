Biden Mengumumkan Inisiatif Baru untuk Mengekang Metana selama Konferensi Iklim

IslamTimes - Mengadakan pertemuan lebih dari 20 negara ekonomi terbesar di dunia untuk membahas langkah-langkah untuk mengekang emisi metana, Presiden AS Joe Biden mengklaim bahwa perang Rusia di Ukraina menunjukkan pergeseran ke energi terbarukan adalah masalah keamanan nasional serta penting untuk mencegah pemanasan global .

Biden membuat pernyataan pada hari Jumat (17/6) ketika berbicara secara virtual dengan para pemimpin lain dari Gedung Putih di Forum Ekonomi Utama tentang Energi dan Iklim yang diselenggarakan AS di mana ia berpendapat bahwa perang Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina telah "mempertajam kebutuhan untuk mencapai tujuan jangka panjang keamanan dan stabilitas energi yang andal," dan memicu "krisis energi global.""Serangan brutal dan tak beralasan Rusia terhadap tetangganya Ukraina telah memicu krisis energi global dan mempertajam kebutuhan untuk mencapai keamanan dan keamanan energi jangka panjang yang andal," kata Biden. "Kabar baiknya adalah bahwa keamanan iklim dan keamanan energi berjalan beriringan."Biden mengatakan AS dan Uni Eropa telah meluncurkan langkah berikutnya dari janji metana global mereka untuk mengurangi emisi gas pemanasan planet sebesar 30 persen pada tahun 2030."Setiap tahun sistem energi kita yang ada membocorkan cukup metana untuk memenuhi kebutuhan seluruh sektor listrik Eropa. Kita menyalakan cukup gas untuk mengimbangi hampir semua impor gas UE dari Rusia. Jadi dengan menghentikan kebocoran dan pembakaran gas rumah kaca yang sangat kuat dan menangkap sumber daya ini untuk negara-negara yang membutuhkannya, kita menangani dua masalah sekaligus," kata Biden.Seorang pejabat senior administrasi Biden mengatakan 23 negara diwakili pada konferensi virtual, dan "berfokus pada mitigasi yang akan mereka ambil" pada dampak iklim.Biden dan Uni Eropa mengumumkan janji untuk mengurangi emisi metana, gas yang menghangatkan planet pada sesi sebelumnya pada September 2021.Konferensi video hari Jumat (17/6) adalah pertemuan tingkat pemimpin terbesar sebelum COP27, pertemuan puncak lanjutan, yang akan diadakan di Mesir November ini.Rusia tidak menghadiri KTT hari Jumat, dan China hanya diwakili pada tingkat utusan iklimnya, daripada Presiden Xi Jinping, kata Gedung Putih. Dan India juga tidak menghadiri acara tersebut.Presiden AS memperingatkan bahwa dunia tidak boleh membiarkan tujuan mitigasi perubahan iklim global "keluar dari jangkauan kita," dan mengatakan bahwa "jendela untuk bertindak dengan cepat menyempit."Biden bersumpah untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam upaya dunia untuk menghentikan bencana pemanasan global, terlepas dari kenyataan bahwa dia menghadapi kemarahan publik atas melonjaknya harga bahan bakar terkait dengan dampak dari kampanye militer Rusia di Ukraina.Biden berusaha membujuk industri minyak dalam negeri untuk meningkatkan produksi dan mempersiapkan kunjungan ke Arab Saudi bulan depan untuk memohon Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) untuk meningkatkan produksi minyak.Kelompok negara penghasil minyak yang disebut OPEC+, dipimpin oleh Arab Saudi, baru-baru ini sepakat untuk meningkatkan produksi minyak untuk membantu menurunkan harga.Harga satu galon naik dua kali lipat sejak Biden menjabat pada Januari tahun lalu, tetapi harga galon yang sama hari ini $5, menurut data dari American Automobile Association (AAA) nirlaba. Asosiasi itu mengatakan rata-rata galon gas berharga hanya $2,39 selama minggu pertama kepresidenan Biden.Sejak awal operasi militer Rusia di Ukraina dan lonjakan harga minyak berikutnya, presiden AS telah melakukan upaya besar untuk mengendalikan harga bahan bakar serta mengisolasi Rusia.[IT/r]