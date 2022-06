Meski Tak Wajib, Iran Melaporkan Konstruksi Natanz pada IAEA

Kamalvandi (PressTV).

Islam Times - Meski tidak wajib, Iran telah memberi tahu badan nuklir PBB tentang rencana merelokasi kegiatan kompleks TESA di Karaj ke kota Natanz, kata juru bicara Organisasi Energi Atom Iran (AEOI).

Dalam sebuah wawancara dengan Nour News, yang berafiliasi dengan badan keamanan utama negara itu, pada hari Jumat, Behrouz Kamalvandi mengatakan langkah itu diambil untuk mengintensifkan langkah-langkah keamanan di sekitar fasilitas nuklir Iran.Juru bicara AEOI mengatakan pemindahan aktivitas kompleks ke area dekat situs nuklir Natanz akan mencegah terulangnya serangan serupa seperti yang dialami pabrik TESLA tahun lalu.Kamera pengintai di kompleks TESLA di Karaj, pinggiran Teheran, dirusak pada Juni tahun lalu, dengan pihak berwenang menyalahkan Israel.Menanggapi laporan di media Barat tentang kegiatan konstruksi di dekat situs nuklir Natanz, Kamalvandi mengatakan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah diberitahu tentang hal itu, meski Iran tidak memiliki kewajiban memberikan informasi.Sebuah laporan di New York Times pada hari Kamis, mengutip pejabat intelijen Israel dan Amerika yang tidak disebutkan namanya, mengatakan Iran sedang menggali "jaringan terowongan besar" di selatan situs nuklir Natanz. Laporan mengatakan pejabat administrasi Biden telah mengikuti pembangunan fasilitas baru selama lebih dari setahun, "tetapi tidak terlalu khawatir".Kamalvandi mengatakan Iran tidak memiliki kewajiban memberi tahu badan PBB tentang kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan pertahanan pasif fasilitas nuklirnya dan mendirikan bengkel bawah tanah untuk merelokasi beberapa kegiatan ke lokasi baru, tetapi pihaknya masih memberi tahu badan tersebut tentang semua tindakannya.Dia menggambarkan tindakan Iran sebagai "sepenuhnya transparan" dan mengecam media yang berafiliasi dengan Israel karena menciptakan suasana yang salah di sekitar program nuklir damai negara itu.Kamalvandi juga mengecam badan nuklir PBB karena gagal memenuhi mandat teknisnya dan gagal mengutuk tindakan teroris terhadap fasilitas nuklir Iran.Teheran dan IAEA baru-baru ini berselisih setelah badan nuklir PBB itu mengadopsi resolusi anti-Iran yang didorong oleh AS dan sekutu Eropanya pada pertemuan dewan gubernur badan tersebut.Sebelum pertemuan, kepala IAEA Rafael Grossi melakukan perjalanan angin puyuh ke Israel, di mana ia bertemu dengan pejabat senior rezim, termasuk Perdana Menteri Naftali Bennett.Perkembangan buruk ini hanya memperumit upaya dalam menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015, juga dikenal sebagai rencana aksi komprehensif bersama (JCPOA), di tengah pembicaraan yang terhenti di Wina.Sebelumnya pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-abdollahian menegaskan kembali komitmen negaranya untuk pembicaraan "berorientasi hasil", sambil menyerukan AS untuk meninggalkan "sanksi gila".Dia juga mendesak IAEA untuk “fokus pada tugas teknis daripada mengadopsi pendekatan politis.”Pada hari Rabu, Kamalvandi telah menyarankan kepala badan nuklir PBB untuk menahan diri dari "memperumit situasi" melalui pernyataan politik.Peringatan itu muncul setelah Grossi meminta Iran untuk melanjutkan pembicaraan tentang menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 sebelum semuanya menjadi "jauh lebih bermasalah".“Saya secara damai menyarankan Rafael Grossi, direktur jenderal Badan [Energi Atom Internasional], untuk mengambil jarak dari membuat pernyataan tidak profesional tentang warna politik yang ditujukan untuk konsumsi media”, kata Kamalvandi.[IT/AR]