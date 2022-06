Iran: Washington Selalu Menggunakan Kebohongan untuk Menutupi Kekalahan

IslamTimes - Utusan khusus Presiden Iran untuk Afghanistan Hassan Kazemi Qomi telah menanggapi pernyataan mantan Menteri Luar Negeri AS, mengatakan bahwa Washington selalu menggunakan kebohongan untuk menutupi kekalahannya.

“Mari kita perbarui pikiran kita dulu. Berbohong dan menyembunyikan fakta adalah sifat Amerika. Wajar bagi sebuah lembaga yang menghabiskan jutaan dolar per tahun untuk menjaga Pompeo, kenyataannya hilang di dalamnya,” Hassan Kazemi Qom, utusan khusus Presiden Raeisi untuk Afghanistan mengatakan dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Sabtu (18/6) sebagai reaksi terhadap Pernyataan anti-Tehran oleh Mike Pompeo dalam sebuah wawancara dengan Al-Arabiya milik Saudi.Qomi menambahkan, “Washington akan menyembunyikan seluruh catatan dan praktiknya dari Afghanistan hingga Amerika Selatan dengan kebohongan.”Dalam sebuah wawancara dengan Al-Arabiya, mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo membuat klaim tentang kebijakan luar negeri pemerintahan Trump.Dia adalah salah satu dalang di balik perjanjian Doha antara Amerika Serikat dan Taliban, yang menyebabkan penggulingan pemerintah Afghanistan sebelumnya dan kebangkitan Taliban untuk berkuasa lagi di Afghanistan.Selama masa jabatannya di Departemen Luar Negeri AS, Pompeo tidak membuat prestasi, sementara mengklaim dalam wawancara bahwa pasukan AS membunuh ikon anti-teror Iran Mayor Letnan Jenderal Qassem Soleimani untuk mencegahnya membunuh sebanyak 500 orang Amerika.Patut dicatat bahwa mantan menteri luar negeri AS adalah salah satu dari 66 pelaku yang telah diumumkan Iran bahwa mereka harus membayar harga untuk membunuh jenderal top Iran. Sejak peringatan Iran, Pompeo telah bersembunyi dan telah banyak meningkatkan jumlah pengawalnya.[IT/r]