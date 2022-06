IslamTimes - Dalam Slip Freudian besar-besaran, ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan pada hari Kamis (16/6) bahwa pandemi virus corona dan "perang di Irak" harus disalahkan atas meningkatnya biaya hidup di Amerika Serikat.

“Kita memiliki perang di Irak, kita memiliki Covid,” katanya dalam sebuah video.Secara bersamaan, kantor Pelosi segera mengoreksi pernyataannya yang berbunyi “Ukraina.”Kecerobohan, yang tidak ditangkap atau dikoreksi Pelosi, merupakan indikasi tren baru di mana para pemimpin Amerika gagal membedakan antara invasi AS tahun 2003 ke Irak dan perang saat ini di Ukraina.Ketua DPR Nancy Pelosi, Presiden Joe Biden, dan mantan Presiden George W. Bush semuanya telah membuat kesalahan besar Freudian baik dengan menggabungkan perang 2022 di Ukraina dengan invasi AS ke Irak tahun 2003 atau dengan membingungkan "Ukraina" untuk "Iran".Bush secara keliru mengecam "invasi brutal dan tidak dapat dibenarkan ke Irak" di sebuah acara Mei lalu saat dia memberikan kritik terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.Sementara itu, Biden, dalam pidato kenegaraannya yang pertama, membingungkan “Iran” dengan “Ukraina: “Putin mungkin mengelilingi Kiev dengan tank, tetapi dia tidak akan pernah mendapatkan hati dan jiwa rakyat Iran” kata Biden.Perlu dicatat bahwa invasi AS ke Irak meninggalkan setidaknya lima juta anak yatim Irak, membunuh lebih dari 100.000 orang Irak, memaksa empat hingga lima juta orang Irak meninggalkan rumah mereka, menggusur kelompok minoritas Irak kuno, dan menghancurkan banyak infrastruktur dan ekonomi Irak.Pada bulan Mei, tingkat inflasi tahunan di Amerika Serikat mencapai 8,6 persen, tingkat tertinggi sejak 1981. Harga makanan dan bahan bakar telah meningkat secara dramatis, dengan harga gas rata-rata nasional melebihi $5 per galon minggu ini.Jajak pendapat Wall Street Journal baru-baru ini menemukan bahwa 83 persen warga AS percaya bahwa situasi ekonomi negara itu buruk atau “tidak begitu baik.”[IT/r]