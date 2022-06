Komentator: Siapa pun yang Terlibat dalam Pembunuhan Jenderal Soleimani pada Akhirnya Akan Membayar Harganya

IslamTimes - Ketika mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo membual tentang pembunuhan komandan anti-teror Iran Jenderal Qassem Soleimani, seorang komentator politik Iran mengatakan Republik Islam telah membuktikan bahwa siapa pun yang terlibat dalam aksi teroris pada akhirnya akan membayar harganya dengan satu atau lain cara.

Dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Sabtu (18/6), Sayyid Mostafa Khoshcheshm, seorang jurnalis dan profesor universitas Iran, mengatakan pembalasan Iran atas pembunuhan Jenderal Soleimani AS tidak terkait dengan masalah lain, menambahkan bahwa mereka yang terlibat tidak diragukan lagi akan menjadi sasaran.Pompeo mengklaim pada hari Jumat (17/6) bahwa komandan anti-teror Iran dibunuh untuk menghentikan apa yang disebutnya serangan segera terhadap posisi AS.“Jenderal Soleimani terlibat dalam rencana untuk membunuh 500 orang Amerika lainnya,” katanya, tanpa memberikan bukti atas klaimnya. “Kami memiliki kesempatan untuk menjatuhkan plot itu, dan kami melakukannya.”Pompeo juga menolak sebagai peringatan palsu Iran sebelum pembunuhan itu, dengan mengatakan bahwa “ada peringatan yang mengatakan jika Anda menyerang Jenderal Soleimani akan ada perang.”Dia mengatakan "tidak ada perang" setelah pembunuhan itu, namun dia gagal menyebutkan serangan balasan Iran terhadap pangkalan udara yang dikelola Amerika hanya lima hari sesudahnya.'Sebaiknya kau berurusan dengan tempat persembunyianmu'Diminta untuk mengomentari pernyataan itu, Khoshcheshm mengatakan Pompeo “lebih baik berurusan dengan tempat persembunyiannya. Maksudku, dia bersembunyi di bawah pengawalan pengawal yang sangat ketat, ke mana pun dia pergi.”Dia mengatakan kekhawatiran tentang kehidupan Pompeo adalah salah satu alasan mengapa AS meminta Iran untuk melupakan pembalasan yang dijanjikan atas pembunuhan Jenderal Soleimani.“Iran telah menegaskan kembali bahwa apa pun yang terjadi pada pembicaraan [Wina], tidak peduli apa yang terjadi pada hal lain, pembalasan itu pasti dan semua orang yang telah melakukan kejahatan ini akan membayar harganya,” katanya.Pembunuhan yang diperintahkan langsung oleh mantan presiden AS Donald Trump itu terjadi di dekat bandara Baghdad pada 3 Januari 2020. Pembunuhan itu juga menewaskan rekan jenderal, termasuk wakil komandan Unit Mobilisasi Populer (PMU) Abu Mahdi al-Muhandis.Baik Soleimani dan al-Muhandis sangat dihormati di Timur Tengah karena peran kunci mereka dalam memerangi kelompok teroris Takfiri Daesh di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Dalam operasi militer dengan nama sandi Operasi Martir Soleimani pada 8 Januari 2020, IRGC meluncurkan tembakan rudal balistik di pangkalan udara Ain al-Asad di provinsi barat Anbar, Irak.Menurut Pentagon, lebih dari 100 pasukan Amerika menderita "cedera otak traumatis" selama serangan balik di pangkalan itu.Republik Islam telah mengumumkan bahwa Operasi Martir Soleimani hanyalah "tamparan pertama" dalam prosesnya untuk melakukan "balas dendam yang keras," dengan pejabat Iran kadang-kadang mengatakan bahwa balas dendam terakhir akan menjadi pengusiran total AS dari wilayah tersebut.Khoshcheshm: Pelaku membayar harga satu per satuKhoshcheshm mengatakan bukan hanya Pompeo dan mantan bosnya, Trump, yang akan dihukum karena tindakan kriminal mereka, menambahkan bahwa utusan AS saat itu untuk Iran Brian Hook dan banyak lainnya juga ada dalam daftar Iran.“Iran telah merilis daftar 66 pelaku, beberapa dari mereka telah membayar harganya menurut beberapa media di wilayah tersebut, dan sisanya ada dalam daftar, dan tidak ada keraguan tentang itu,” katanya.Dalam sebuah laporan yang dirilis pada bulan Februari, Departemen Luar Negeri AS mengatakan mereka membayar lebih dari $2 juta per bulan untuk memberikan keamanan 24 jam kepada Pompeo, salah satu pelaku utama.Menurut laporan yang bocor, biaya untuk melindungi Pompeo dan mantan utusan Iran Hook antara Agustus 2021 dan Februari 2022 berjumlah 13,1 juta dolar.Washington juga mengungkapkan pada akhir Maret bahwa jumlah serangan terhadap pasukan Amerika naik 400 persen setelah pembunuhan dan kampanye “tekanan maksimum” yang lebih luas yang diluncurkan Amerika Serikat terhadap Republik Islam pada 2018."Ini terjadi setelah keputusan untuk meninggalkan JCPOA," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price pada konferensi pers pada 31 Maret, menggunakan akronim untuk Rencana Komprehensif Aksi Bersama, atau kesepakatan Iran, yang ditinggalkan AS. pada Mei 2018 dalam mengejar apa yang disebut kebijakan tekanan maksimum.“Itu terjadi setelah keputusan untuk menerapkan sebutan [organisasi teroris asing] ke [Korps Pengawal Revolusi Islam]. Itu setelah pembunuhan Soleimani, kepala IRGC [Pasukan Quds], ”katanya.Serangan Ain al-Assad Hancurkan Keagungan ASKhoshchesm juga menjelaskan bahwa Operasi Martir Soleimani hanyalah awal dari tanggapan hibrida Iran.“Pada gambaran yang lebih luas, orang dapat mengatakan bahwa mengusir Amerika Serikat dari kawasan itu adalah salah satu tujuan akhir pada tingkat strategis, tetapi serangan Ain al-Asad … adalah langkah yang sangat simbolis, karena itu menghancurkan [keagungan] AS di dunia,” tambahnya.Pada catatan terpisah, Khoshcheshm mengatakan bahkan China dan Rusia mengakui bahwa mereka merasa lebih menghormati Iran dan kekuatan militer Iran setelah Operasi Martir Soleimani.“Kisah Ain al-Asad menunjukkan bahwa Iran tidak takut, [dan] bahwa Iran memiliki kekuatan rudal balistik yang sangat tepat dan kuat yang bisa mengenai siapa saja,” katanya.[IT/r]