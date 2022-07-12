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12 July 2022
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أحدث العناوين
رئيسي يدعو لتشكيل لجنة للدول المجاورة تهتم بالبيئة
رئيس البرلمان الإيراني: بايدن ينفذ المشاريع الصهيونية
ماذا يحمل جو بايدن في جعبته للشرق الأوسط؟
قاليباف: بايدن اصبح منفذا للسياسات الاسرائيلية في المنطقة
من هو قاتل المعارض السعودي مانع اليامي؟
إيران ترد على مقال بايدن في الواشنطن بوست
عبداللهيان من روما: ايران قدمت مبادرات لإحياء الاتفاق النووي
سفيرة ايران بالامم المتحدة: مستعدون لتحسين الاتصال بين وسط وجنوب آسيا
من ينكر جريمة قتل أبوعاقلة سينكر جريمة إخفاء رفات الجنود المصريين
مبادرات الموالون لتحالف العدوان الوهمية لفتح الطرق
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