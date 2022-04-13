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13 April 2022
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أحدث العناوين
استثمارات إيرانية روسية إماراتية في سوريا
حماس تحذر الاحتلال من تنفيذ مخطّط ذبح القرابين في الأقصى
المركزي السوري يعلن عن سعر صرف جديد لدولار الحوالات
افتتاح قسم الطائرات المسيرة في جامعة الشهيد ستاري الجوية
قائد بالحرس الثوري: قتل كل قادة اميركا لا يفي بالثأر لدم الشهيد سليماني
رئيس الوزراء الأرمني: فقدنا 3825 شخصاً خلال حرب قره باغ الأخيرة
الجيش السوري يدك مواقع "النصرة" بريفي حماة وادلب
الصحة الإيرانية تسجل 33 وفاة جديدة بكورونا
طقس العراق خلال الايام الأربعة المقبلة وموعد انتهاء موجات الغبار
ماكرون: العالم لم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب
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