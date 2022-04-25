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25 April 2022
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أحدث العناوين
طهران: اميركا اعتادت على الهزائم السياسية والعسكرية امام ايران
رئيسي: إيران وإستونيا لديهما قدرات تعاون في مختلف المجالات
ادخال رتل عسكري للاحتلال الأمريكي من العراق الى سوريا
صنعاء: تراجع العدوان عن فتح مطار صنعاء يعكس عدم رغبتهم في السير نحو السلام
مشعل يطالب بتشكيل جيش من الأمة لتحرير الأقصى ومواجهة "إسرائيل"
الصحة الإيرانية تسجل 21 وفاة جديدة بكورونا
طهران : الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية كانت إيجابية
الدفاع الروسية:استهداف 56 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ24 الساعة
خطيب زادة : إيران ستبقى قلعة شامخة في التصدي للمؤامرات الصهيونية
يوم القدس العالمي ليس شعارا للإستهلاك
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