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28 April 2022
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أحدث العناوين
الصين:مسؤولية مساعدة السوريين تقع على عاتق المجتمع الدولي
تحالف العدوان يطلق سراح 163 أسيراً من القوات اليمنية
الشيخ حمود: الإمام الخميني نجح بجعل القضية الفلسطينية القضية الرئيسية للمسلمين
رئيسي: يوم القدس بشارة بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني
موريتانيا تدعو مواطنيها عدم الاقتراب من المنطقة العازلة المغربية
لافروف يؤكد للمقداد: العدوان الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي
اللواء سلامي: هشاشة الكيان الصهيوني اصبحت واضحة للعيان
مكتب آية الله نوري يعلن مقدار زكاة الفطرة لهذا العام
ايران.. واستمرار الاحتفاليات بيوم القدس العالمي
'جبهة العمل الاسلامي': الامة العربية والاسلامية تعيش نشوة الانتصارات على العدو
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