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7 May 2022
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أحدث العناوين
الصومال يطلب تمديد برنامج صندوق النقد ثلاثة أشهر
تركيا تتسبب بتراجع كميات الكهرباء بالحسكة وتحذيرات من ازمة بيئية
اليابان: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية قريبا
سوريا.. اعتداء جوي يستهدف حويجة كاطع قرب الجسر المعلق بدير الزور
تونس: ألمانيا شريك مساند لمجهودات التنمية في تونس
طهران تعلن استعدادها لإستضافة بطولة العالم العسكرية بالتايكواندو
ايران.. المؤتمر الدولي لدعم القضية الفلسطينية يصدر بيانا
اصابة حرجة لشاب برصاص الاحتلال في قلقيلية
ليبيا.. إنقاذ مهاجرين غير قانونيين غربي طرابلس
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