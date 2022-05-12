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أحدث العناوين
الكونغرس الأمريكي يطالب بالتحقيق في صفقة محمد بن سلمان وكوشنر
تسجيل أول إصابة بكورونا في كوريا الشمالية
الجيش الروسي يدمر 4 مواقع قيادة للجيش الأوكراني
تفاقم الاوضاع الاقتصادية في لبنان
تسجيل أول إصابة بكورونا في كوريا الشمالية
صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تخطط لإشعال الحرب بين الناتو وروسيا
طالبان تدين بشدة قتل الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للصحفية أبو عاقلة
لبنان .. إنطلاق عملية إقتراع الموظفين ورؤساء الأقلام المولجين إدارة العملية الإنتخابية
قائد بالحرس الثوري: نرصد تحركات الاعداء اطراف الحدود المائية لحظة بلحظة
النجباء: أميركا تتدخل في المنطقة بذريعة تهديد أمنها القومي
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