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19 May 2022
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بوغدانوف: روسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية
زاخاروفا تسخر من ماکرون: المنظمة 'الميتة دماغيا' بحاجة إلى 'مانحين جدد'
الدبيبة يوكد أن الانتخابات الليبية قريباً جداً
لافروف: روسيا تدعم توصل إيران إلى اتفاق في فيينا
إيران: اعتقال أحد الرموز المعادية للثورة الإسلامية
الدبيبة يوكد أن الانتخابات الليبية قريباً جداً
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
تركيا تعلن رفضها انضمام فنلندا والسويد للناتو
ايران تعلن معلومات جديدة حول الفرنسيان المعتقلان وأحمدرضا جلالي
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