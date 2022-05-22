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22 May 2022
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أحدث العناوين
السعودية وإيران.. خيارات المواجهة والتقارب..
أردوغان يدعو السويد لإنهاء دعم "التنظيمات الإرهابية"
الأمم المتحدة تحذر من خطر انعدام الأمن الغذائي في الساحل الإفريقي
سلطنة عمان: زيارة اية الله رئيسي تجسد حسن الجوار بين طهران ومسقط
السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى 16 دولة
إصابة 6 سوريين جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حماة
على اعتاب زيارة رئيس الجمهورية الى عمان... وزير النفط الإيراني في مسقط
موريتانيا ... مهرجان سياسي لدعم فلسطين والقدس: العدو يقترب منا
إسقاط طائرة تجسسية تركية الصنع تابعة للعدوان في حجة
الصحة الإيرانية: ۱۵۹ اصابة و 9 حالات وفاة جديدة بكورونا
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