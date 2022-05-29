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29 May 2022
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أحدث العناوين
هنية: كل الخيارات على الطاولة ومستعدون لكل السيناريوهات
مشعل يدعو شعوب الأمة للنزول للشارع تضامنا مع الأقصى
زعيم البوليسار يتهم المغرب بإستهدافه ببرنامج بيغاسوس
رد إيران على العمل العسكري التركي المحتمل على الحدود السورية العراقية
الخارجية السودانية تستنكر قرار اثيوبيا الاخير بشأن سد النهضة
العراق.. الحشد الشعبي يطيح بداعشي في الموصل
عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس
منظمة ريبريف تطالب جونسون بإدانة عمليات الإعدام في السعوديه
السيد الصدر يوجه نداءا لمجلس النواب العراقي.. اليكم التفاصيل
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