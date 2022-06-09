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9 June 2022
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أحدث العناوين
إخماد حريق مستشفى الفرات الأوسط بالنجف دون خسائر بشرية
تونس تنفي أي مساع للتطبيع مع "إسرائيل"
رئيسي: الهدف من زیارة محافظات البلاد هو خدمة الشعب الایراني
استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل بطائرة مسيرة
الجيش السوري يرسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حلب
الخارجية الإيرانية ترد على القرار المعادي لإيران
تحطم طائرة عسكرية أمريكية بولاية كاليفورنيا
مزاعم "إسرائيلية" بوجود محادثات دبلوماسية مع تونس
اختطاف مسؤول الإمداد العسكري في ميليشيا الإمارات بمحافظة أبين
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الأكثر قراءة
الأخبار الساخنة