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12 June 2022
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أحدث العناوين
الجيش التركي يستقدم تعزيزات عسكرية إلى ريف مدينة تل أبيض
الهند: اعتقال 230 شخصا في الاحتجاجات على التصريحات المسيئة للرسول (ص)
اهالي الجولان يؤكدون رفضهم مخطط التوربينات الاستيطاني
بن حبتور: قوى العدوان تستغل جزر اليمن لمصالح الصهاينة والأمريكان
السعودية.. إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة في البطاقة
تصعيد جديد في ليبيا..هل من حل للمأزق السياسي؟
وزير الخارجية الأيرلندي يدعو إلى وقف فوري لعمليات الإعدام في السعودية
وزير النفط الليبي: تعليق مشاركة روسيا باتفاق ' أوبك+ ' غير ممكن
المغرب.. واستنكار شعبي رافض للتطبيع التعليمي مع الصهاينة
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