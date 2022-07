ایران کیساتھ تجارت کرنیوالے کئی ایک چینی کمپنیوں پر امریکہ کیجانب سے پابندیاں عائد

At One Electronics



Blueschip Company Limited



Chen Zhouqian



Chipwinone Electronics



Chuangxinda Electronics-Tech Co., Ltd



Ehang International Trade Limited



Gaohui HK Electronics



ICSOSO Electronics Company Limited



Shenzhen Avanlane



Suntric Company Limited



Wayne Weipeng; and Yiru Zhuang



اسلام ٹائمز ۔ امریکی حکومت نے دھونس دھاندلی کی اپنی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ایران کے ساتھ تعاون کرنے والی 12 چینی کمپنیوں کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکی وزارت تجارت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق امریکہ نے چین سے چلنے والی 12 تجارتی کمپنیوں کو پابندیوں کی خلاف ورزی اور ایران کے ساتھ فوجی تعاون کے بہانے اپنی "Empty List" میں شامل کر لیا ہے جس کے بعد ان کمپنیوں کو نہ صرف برآمدات میں مختلف قسم کی محدودیتوں کا سامنا ہو گا بلکہ انہیں امریکی ٹیکنالوجی کی برآمدات کے حوالے سے امریکہ سے اجازت بھی لینا ہو گی جبکہ امریکی افراد و کمپنیوں کے لئے اس فہرست میں موجود کمپنیوں یا افراد سے خریداری بھی ممنوع ہے۔ امریکی وزارت تجارت نے ان کمپنیوں کے نام کا اعلان کرتے ہوئے ان پر امریکی قومی مفاد کے خلاف سرگرمیوں کی انجام دہی کا الزام بھی عائد کیا۔ اس بیان میں دعوی کیا گیا ہے کہ چین سے چلنے والی 12 کمپنیوں کو، ایران کو ایسے الیکٹرانک آلات فراہم کرنے کے لئے اپنائی گئی اپنی فریبکارانہ سرگرمیوں کے باعث اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے جو بالآخر ایرانی عسکری پیشرفت کا باعث بنتے ہیں۔ ان کمپنیوں کے نام درج ذیل ہیں: