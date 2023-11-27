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Monday 27 Nov 2023 18:33

عمائدین سکردو کا ٹارگٹڈ سبسڈی کیلئے حکومتی سروے کے بائیکاٹ کا اعلان

عمائدین سکردو کا ٹارگٹڈ سبسڈی کیلئے حکومتی سروے کے بائیکاٹ کا اعلان
اسلام ٹائمز۔ جامع مسجد اکبریہ گمبہ سکردو میں عوام و عمائدین کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ جس میں متفقہ طور پر ﮔﻨﺪﻡ ﮐﯽ ﭨﺎﺭﮔﭩﮉ ﺳﺒﺴﮉﯼ ﮐﯿﻠﺌﮯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺳﺮﻭﮮ  کے ﺑﺎﺋﯿﮑﺎﭦ ﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ کیا گیا ﺍﻭﺭ ﻋﻮﺍﻡ ﺳﮯ ﺍﭘﯿﻞ ﮐﯽ گئی ﮨﮯ ﮐﮧ ﻭﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯ ﺳﺮﻭﮮ کا حصہ نہ بنیں جو محض ٹارگٹڈ سبسڈی کے لیے کیا جا رہا ہو۔ ﺳﺮﻭﯾﺰ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺑﮩﺖ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﺏ ﻣﺰﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ ﺍﻭﺭ ﺳﺮﻭﮮ ﮨﻮﻧﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺳﺮﻭﮮ ﻣﯿﮟ ﺣﺼﮧ ﻧﮧ ﻟﯿﻨﮯ ﭘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺗﻨﮓ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﺖ ﺭﺩﻋﻤﻞ ﺩﮐﮭﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔ اجلاس میں کہا گیا کہ ﮨﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺮﻭﮮ ﭨﯿﻢ ﮐﻮ ﻣﺘﻨﺒﮧ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﮧ ﻭﮦ ﻋﻮﺍﻡ ﮐﻮ ﺗﻨﮓ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﺑﺎﺯ ﺭﮨﮯ ﻭﺭﻧﮧ ﺳﺨﺖ ﻋﻮﺍﻣﯽ ﺭﺩﻋﻤﻞ ﺁﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺳﺒﺴﮉﯼ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﮨﺮﮔﺰ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﺳﺮﻭﮮ ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﭨﺎﺭﮔﭩﮉ ﺳﺒﺴﮉﯼ ﮐﮯ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﺮﺍﻧﺎ ﮨﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﭨﺎﺭﮔﭩﮉ ﺳﺒﺴﮉﯼ ﮨﺮﮔﺰ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﺳﺒﺴﮉﯼ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮨﻮﻧﮕﮯ۔
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