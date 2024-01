یورپی ممالک اور انروا سے بائیکاٹ

ترتیب و تنظیم: علی واحدی



The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees یعنی انروا کے خلاف صیہونی حکومت کے الزام کے بعد امریکہ نے جمعہ کے روز فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو دی جانے والی مالی امداد کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے جمعہ کو اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزینوں (UNRWA) کے بارہ کارندوں کے 7 اکتوبر کے دن اسرائیل پر حماس کے حملے میں ملوث ہونے سے متعلق لگائے جانے والے الزامات پر واشنگٹن بہت زیادہ فکر مند ہے۔ اس ملک کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ نے ان الزامات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت سے رابطہ کیا ہے اور اس بارے میں کانگریس کے اراکین کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی حکام کے بقول وہ اس معاملے میں اقوام متحدہ اور اسرائیل کے ساتھ قریبی رابطہ میں ہیں۔



صیہونی حکومت کی نسل کشی کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے حالیہ فیصلے کے اعلان کے فوراً بعد جمعے کے روز اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اعلان کیا کہ امریکی حکام کے پاس اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے متعدد ملازمین کے طوفان الاقصی حملے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی اطلاع تھی۔ امریکہ کے بعد کینیڈا، آسٹریلیا اور بعض یورپی ممالک نے بھی اعلان کیا کہ وہ اس ادارے کے 12 ملازمین کے خلاف الزامات کی تحقیقات تک UNRWA کی مالی امداد فوری طور پر معطل کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک انروا کی فنڈنگ عارضی طور پر روک دے گا۔ اٹلی کے وزیر خارجہ نے X سوشل نیٹ ورک پر ایک پیغام میں لکھا ہے کہ اطالوی حکومت نے انروا کی فنڈنگ معطل کر دی ہے۔ اطالوی وزیر خارجہ انتونیو تاجانی کے مطابق "ہمارے اتحادی ممالک نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا ہے۔ ہم اسرائیل کی سلامتی کا تحفظ کرتے ہوئے فلسطینی عوام کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔"



فن لینڈ اور انگلینڈ نے بھی تحقیقات کے نتائج کے حتمی اعلان تک امداد کا سلسلہ روک دیا ہے۔ ان ٹھوس اقدامات کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یورپ جس نے ہمیشہ انسانی حقوق کا دعویٰ کیا ہے، اب کھلے عام اپنے آپ کو ایسی حکومت کے جرم میں شریک ماننے سے نہیں ڈرتا، جس کی پیشانی پر ہیگ کی عالمی عدالت نے نسل کشی کی مہر ثبت کر دی ہے۔ اگرچہ عالمی عدالت انصاف نے جنگ کو فوری طور پر روکنے کا حکم دینے سے انکار کیا ہے، لیکن اس نے صیہونی حکومت سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں نسل کشی ختم کرے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ صیہونی حکومت اور اس کے مغربی حامی، امدادی ادارے UNRWA کی قلیل فنڈنگ میں کٹوتی کرکے اس فیصلے پر اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پچاس لاکھ فلسطینی مہاجرین بطور رکن انروا سے وابستہ ہیں۔



غزہ جنگ میں UNRWA کا کردار

لاکھوں بے گھر افراد اور انسانی امداد کے محتاج لوگوں کی مدد کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کی صلاحیت کو محدود کرنے کے مغربی ممالک کے اس اقدام کو بڑے پیمانے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس بھی شامل ہیں، جنہوں نے UNRWA کو امداد بھیجنے والے ممالک سے کہا ہے کہ وہ کم از کم اس ایجنسی کی کارروائیوں کو جاری رکھنے کو یقینی بنائیں۔ اس سلسلے میں اسلامی جہاد تحریک نے اس فیصلے کے ردعمل میں اعلان کیا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے حکم کے جاری ہونے کے ساتھ ساتھ (یو این آر ڈبلیو اے) انروا کے بجٹ میں کٹوتی صیہونی حکومت کے خلاف مزاحمت کرنے پر فلسطینی قوم کو سزا دینے کے مترادف ہے۔



اسلامی جہاد تحریک نے ایجنسی کے کسی بھی طرح سے کمزور ہونے کے خطرناک نتائج سے خبردار کیا اور اعلان کیا کہ مسئلہ فلسطین کو مٹانے کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ انیس سو پچاس کی قرارداد تین سو دو آئی وی کے مطابق انروا کو پانچ شعبوں میں 5.6 ملین سے زیادہ پناہ گزینوں کی ضروریات کا جواب دینے کا پابند بنایا گیا ہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا، جب تک کہ مہاجرین کے مسئلے کا کوئی منصفانہ اور پائیدار حل تلاش نہیں کیا جاتا۔ اس مینڈیٹ کے تحت، UNRWA اٹھائیس ہزار سے زیادہ فلسطینی عملے کے تعاون سے تعلیم، صحت، تحفظ، ریلیف، سماجی خدمات، مائیکرو فنانس اور مہاجر کیمپوں کی بہتری کے شعبوں میں ضروری خدمات فراہم کرتا ہے۔



ٹرمپ کے دور صدارت میں امریکہ کی طرف سے امداد کی معطلی کے بعد اس ایجنسی کے پاس فنڈز کی کمی ہوگئی تھی۔ حالیہ صورتحال اور اس ایجنسی کی کسی بھی قسم کی امداد کی بندش سے صورتحال مزید نازک ہوجائیگی۔ قبل ازیں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی "UNRWA" کے ہائی کمشنر نے ایجنسی کے بجٹ خسارے میں 150 ملین ڈالر کا اعلان کیا تھا۔ اگست 2023ء میں، UNRWA نے اعلان کیا کہ فنڈنگ کی کمی نے خطے میں اس کی بہت سی خدمات کو متاثر کیا ہے۔ یاد رہے 300 عمارتوں اور 13,000 عملے کے ذریعے خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ مراکز غزہ کے 1.7 ملین پناہ گزینوں کو تعلیم، صحت اور نفسیاتی دیکھ بھال، ریلیف اور سماجی خدمات، نقد رقم اور ہنگامی امداد سمیت مختلف طرح کی امداد فراہم کرتے ہیں۔



اعداد و شمار کے مطابق، تقریباً 300,000 بچے UNRWA کے اسکولوں اور پیشہ وارانہ مراکز میں پڑھتے ہیں جو 7 اکتوبر کی جنگ کے آغاز کے بعد سے بدستور بند ہیں۔ غزہ پر صیہونی حکومت کے حملے کے آغاز سے ہی اسرائیل نے UNRWA کے خلاف کھلی اور وسیع جنگ شروع کر رکھی ہے، جس میں غزہ میں تنظیم کی تنصیبات پر سینکڑوں حملے شامل ہیں، جن کے نتیجے میں UNRWA کے 150 سے زائد ملازمین ہلاک ہوچکے ہیں۔ اس وقت اس تنظیم کے صحت کی دیکھ بھال کے بائیس مراکز میں سے صرف چار فعال ہیں۔



عرب اور اسلامی ممالک کی ذمہ داری

سوال یہ ہے کہ اب جبکہ امریکہ اور اس کے ٹولے نے غزہ سے منہ موڑ لیا ہے، کیا اسلامی اور عرب ممالک UNRWA کی مالی ضروریات اور بالعموم فلسطینی عوام کی مالی اور انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھائیں گے؟ اور غزہ کے بے گھر لوگوں کا سہارا بنیں گے۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ UNRWA کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے درکار بجٹ زیادہ بھاری نہیں ہے۔ 11 اکتوبر کو، اقوام متحدہ نے اندازہ لگایا کہ اسے اگلے 90 دنوں میں غزہ میں انسانی بنیادوں پر کام جاری رکھنے کے لیے 104 ملین ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ 50 سے زائد اسلامی اور عرب ممالک کے لیے یہ رقم کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔



سعودی عرب جو اپنے آپ کو حرمین شریفین کا متولی کہتا ہے، اس نے حالیہ مہینوں میں موسیقی اور آرٹ فیسٹیول کے پروگراموں میں یورپ اور ہندوستان کے فلمی ستاروں اور فنکاروں کو مدعو کرنے کے لیے UNRWA کے مطلوبہ بجٹ سے کئی گنا زیادہ خرچ کیا ہے۔ صہیونی فوج کے ہاتھوں غزہ کے عوام کے قتل عام کے باوجود ریاض نے تفریحی میلے کا انعقاد کیا، حالانکہ ایک بڑی تعداد ان پروگراموں کو روکنے کے خواہش مند تھی۔ سعودی عرب کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹرٹینمنٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ ترکی الشیخ نے ٹوئٹر پر انکشاف کیا کہ ریاض سیزن پر 3.1 بلین سعودی ریال خرچ کیے گئے، اس کی "براہ راست اور بالواسطہ آمدنی" 6 ارب سعودی ریال تک پہنچ گئی ہے۔



یہ اعداد و شمار 2019ء سے متعلق ہے اور 2023ء میں ان تقریبات کی لاگت کا تخمینہ ان اعداد و شمار سے کئی گنا زیادہ ہے۔ دوسری طرف، سعودی عرب اور عرب لیگ میں شامل دیگر اسلامی ممالک، جیسے کہ امارات، قطر، کویت، عمان وغیرہ نے ابھی تک UNRWA کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی تیاری کے بارے میں کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک عرصہ دراز سے تیل اور گیس کے وسیع وسائل سے مستفید ہو رہا ہے۔ یہ ممالک بے گھر فلسطینی عوام کو معمولی رقوم ادا کرکے مؤثر مدد فراہم کرسکتے ہیں، لیکن یہ ماضی کے معمولی اختلافات کو بہانہ بنا کر مظلوموں کی مدد سے گریزاں ہیں۔