امریکہ سفاک اسرائیلی رژیم کو ابتک 27 ہزار تباہ کن بم و میزائل فراہم کر چکا ہے، عالمی میڈیا کا انکشاف

ریوٹرز نے 2 باخبر امریکی حکام سے نقل کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے 7 اکتوبر کے بعد سے (نہتے فلسطینی شہریوں پر فضائی بمباری کے لئے) اسرائیل کو مارک 84 نامی کم از کم 14,000 بم کہ جن میں سے ہر ایک کا وزن 500 پاؤنڈ ہے، خلاء سے زمین پر مار کرنے والے 3,000 ہیل فائر میزائل، 1,000 اینٹی بنکر بم، خلاء سے زمین پر مار کرنے والے 2,600 چھوٹے قطر کے حامل بم اور دیگر جنگی سازوسامان بھیجا ہے۔اپنا نام فاش نہ کرنے والے ان دونوں امریکی اہلکاروں نے یہ نہیں بتایا کہ مذکورہ ہتھیار اسرائیل کو کب فراہم کئے گئے تھے تاہم ریوٹرز کا لکھنا ہے کہ ان ہتھیاروں کے انتہائی زیادہ حجم سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل روکنے پر مبنی وسیع بین الاقوامی مطالبے کے باوجود بھی امریکہ، غاصب صیہونی رژیم کے لئے ہتھیاروں کی اپنی مہلک امداد کو کم کرنے پر کسی صورت تیار نہیں۔ادھر عسکری ماہرین نے بھی ریوٹرز کو بتایا کہ جس قسم کے تباہ کن ہتھیار امریکہ نے اسرائیل کو ارسال کئے ہیں وہ جنگ غزہ میں غاصب صیہونی رژیم کی "ضروریات" کے بھی عین مطابق تھے!!سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل سٹڈیز (The Center for Strategic and International Studies - CSIS) کے ہتھیاروں کے شعبے کے ماہر اور ڈائریکٹر سی ایس آئی ایس میزائل ڈیفنس پروگرام ٹام کاراکو (Thomas Karako - Tom Karako) نے ریوٹرز کو بتایا کہ اگرچہ کسی تنازعے میں ہتھیاروں کی اس عظیم مقدار کو نسبتاً تیزی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ فہرست اپنے اسرائیلی اتحادیوں کے لئے امریکی حمایت کی نمایاں سطح کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہے!!