دعاء الزهراء لدفع الشدائد

إن نزلت بكما مصيبة أو خفتما جور السلطان أو ضلت لكما ضالة ، فأحسنا الوضوء وصليا ركعتين وارفعا أيديكما إلى السماء وقولا : يا عالم الغيب والسرائر ، يا مطاع يا عليم ، يا الله يا الله يا الله ، يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه واله ، يا كائد فرعون لموسى ، يا منجى عيسى من الظلمة ، يا مخلص قوم نوح من الغرق ، يا راحم عبده يعقوب ، يا كاشف ضر أيوب ، يا منجى ذي النون من الظلمات ، يا فاعل كل خير ، يا هاديا إلى كل خير ، يا دالا على كل خير ، يا امرا بكل خير ، يا خالق الخير ، يا أهل الخيرات ، أنت الله رغبت إليك فيما قد علمت وأنت علام الغيوب ، أسألك ان تصلى على محمد وال محمد . ثم اسألا الحاجة تجاب ان شاء الله تعالى .



دعاؤها للامر العظيم بحق يس والقران الحكيم ، وبحق طه والقران العظيم ، يا من يقدر على حوائج السائلين ، يا من يعلم ما في الضمير ، يا منفسا عن المكروبين ، يا مفرجا عن المغمومين ، يا راحم الشيخ الكبير ، يا رازق الطفل الصغير ، يا من لا يحتاج إلى التفسير ، صل على محمد وال محمد و افعل بي .