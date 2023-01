China Perlu Melakukan Hal yang Benar Jika McCarthy Pergi ke Taiwan

IslamTimes - Ketua DPR AS Kevin McCarthy yang baru diangkat dari Partai Republik dilaporkan sedang mempersiapkan kunjungan ke Taiwan. Berita itu seharusnya tidak mengejutkan siapa pun.

Jika Ketua DPR AS yang baru mengikuti contoh Nancy Pelosi, Beijing harus mengukur reaksinya dengan hati-hatiBergantung pada partai sayap kanannya, yang memblokir pemilihannya 15 kali, dan lawan pedas China, diharapkan bahwa McCarthy berusaha untuk membuat hidup sesulit mungkin bagi pemerintahan Biden dan menggagalkan stabilitas apa pun dalam hubungan Washington. dengan Beijing, mendorong sikap hawkish lebih lanjut jika memungkinkan.Untuk mengantisipasi kunjungan ini, Pentagon sudah membuat rencana darurat. Ketika Nancy Pelosi secara kontroversial mengunjungi Taiwan pada bulan Agustus, hal itu menimbulkan krisis ketika China menanggapi dengan latihan militer yang sengit, meningkatkan kekhawatiran tentang potensi perang yang terjadi antara AS dan China atas nasib pulau itu. Tentu saja, tidak ada yang ingin dilakukan oleh Partai Republik secara khusus selain mengarahkan hubungan AS-China ke arah konflik dalam upaya untuk memperkenalkan lebih banyak kebijakan garis keras melawan Beijing dan untuk mengintensifkan perang dingin yang sudah muncul.Posisi China di Taiwan selalu jelas. Beijing menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan menganggap AS sengaja mengobarkan sentimen "kemerdekaan Taiwan" untuk melemahkan China secara keseluruhan. Tapi kali ini, Beijing seharusnya tidak mengambil umpan. Deklarasi langsung dan publik McCarthy tentang niat untuk mengunjungi Taiwan sengaja dirancang untuk menjadi provokatif, dan merupakan tamparan bagi China, tetapi reaksi yang meningkat terhadap hal ini akan menyebabkan lebih banyak masalah daripada nilainya bagi Beijing.Pertama-tama, harus dipertimbangkan bahwa Kevin McCarthy adalah politisi oposisi, dan bekerja melawan administrasi kepresidenan, tidak seperti Nancy Pelosi, yang mewakili partai yang sama. Sebagian dari kemarahan Beijing terhadap perjalanannya disebabkan oleh fakta bahwa pemerintahan Biden tidak melakukan apa pun untuk menghentikannya, selain secara terbuka memperingatkan terhadap tindakan tersebut. McCarthy, sebaliknya, adalah bagian dari Partai Republik dan Gedung Putih tidak memiliki pengaruh atas ke mana dia memilih untuk pergi. Dia adalah politisi oposisi yang bertindak antagonis terhadap cabang eksekutif pemerintahan negaranya, bahkan jika menahan China adalah sesuatu yang pada prinsipnya disetujui oleh kedua pihak AS. Dengan demikian, pertaruhan politik untuk kunjungannya lebih rendah dan lebih sedikit kesalahan bahwa China akan dapat menyalahkan pemerintahan Biden jika itu berlanjut.Terlepas dari kenyataan bahwa China sangat menekankan integritas teritorialnya sendiri, reaksi keras dari Beijing atas kunjungan McCarthy akan bertentangan dengan kepentingan jangka panjangnya. Telah berkali-kali dijelaskan oleh politisi AS bahwa mereka idealnya berusaha meniru "model Ukraina" di Asia Timur. Ini berarti memprovokasi negara saingan ke dalam konflik yang memungkinkan Washington mengerahkan pengaruh militer di kawasan itu, memecah integrasi ekonomi regional, dan mengikat sekutu.AS secara aktif menggunakan masalah Taiwan untuk menimbulkan ketidakstabilan di Asia. Misalnya, memaksa Filipina untuk mengambil posisi atas potensi konflik Taiwan. Dengan melakukan itu, ia berusaha untuk menggagalkan sikap Manilla yang semakin "tidak selaras" terhadap China dan memutuskan hubungan ekonomi yang tumbuh di antara keduanya. Semakin banyak ketidakamanan dan ketidakstabilan yang dapat diciptakan AS di sekitar Taiwan, semakin besar pengaruh yang akan dicapainya atas yang lain. AS tidak ingin negara-negara Asia menyatukan ekonomi mereka dengan China, AS ingin menciptakan sistem penahanan seperti NATO di mana hegemoninya dipaksakan pada mereka melalui ketergantungan.Oleh karena itu, jika Beijing bereaksi dengan paksa, bahkan untuk menegaskan posisinya, hal itu memberikan momentum untuk penyebab anti-China lainnya. Bukan kebetulan bahwa, setelah krisis Taiwan pada Agustus 2022, sejumlah sanksi baru anti-China didorong oleh Gedung Putih dan Kongres. Demikian pula, perbandingan menyesatkan antara Taiwan dan Ukraina akan digunakan untuk mengumpulkan simpati, dukungan, dan perhatian yang lebih besar untuk Taipei di negara-negara Barat lainnya. Ini adalah skenario kalah-kalah bagi China untuk bereaksi berlebihan, terutama jika, berkat keresahan media Barat, Beijing diharapkan untuk mengejar perang – apa pun yang kurang dari itu akan menggambarkan China sebagai tidak berdaya (seperti yang terjadi setelah kunjungan Pelosi).Mengingat hal ini, akan lebih baik bagi China untuk membuat protes diplomatik yang lebih kuat, bukan militer, terhadap kunjungan Kevin McCarthy. Jangan biarkan elang menang dengan menyerah pada umpan mereka. Beijing seharusnya, seperti yang terjadi dengan Pelosi pada akhirnya, hanya menanggapi dengan memasukkan McCarthy ke dalam daftar hitam di negara itu dan memblokir segala kepentingan potensial yang dapat dia miliki di China, dan juga dengan memotong dialog AS-China dan menempatkan pemerintahan kepresidenan AS dalam situasi yang canggung. harus menegaskan kembali "dukungan" untuk kebijakan Satu China, yang tetap de jure, bahkan jika tidak de facto, posisi resmi Washington. Di atas segalanya, krisis militer Selat Taiwan lainnya akan menjadi reaksi berlebihan yang sangat besar, dan AS serta media arus utama memiliki kemampuan untuk memanipulasi wacana peristiwa semacam itu sedemikian rupa sehingga merugikan China. Beijing kemungkinan besar menyadari apa permainan Washington dengan Taiwan, tetapi untuk berhasil juga membutuhkan pengekangan seperti halnya pencegahan dengan paksa.[IT/r]