Pentagon Tegaskan Pasukan AS adalah 'FORCE FOR GOOD' di Irak

US soldiers at the former US Sather Air Base near Baghdad.JPG

IslamTimes - Departemen Pertahanan AS telah mengklaim bahwa kehadiran militernya membuat Irak lebih aman dan "makmur," meskipun ada seruan oleh anggota parlemen Irak untuk mengeluarkan semua pasukan asing dari negara itu dan meningkatnya ketegangan dengan Iran.

"Pada saat ini, tidak ada rencana oleh militer AS untuk menarik diri dari Irak," Asisten Sekretaris Pertahanan Jonathan Rath Hoffman mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers.Dan saya pikir sudah jelas ... bahwa konsensus di Irak tampaknya bahwa pasukan Amerika Serikat ada ‘kekuatan untuk kebaikan.’Pejabat itu mengatakan bahwa kehadiran AS di negara itu "bermanfaat" bagi Irak dan "akan terus mengarah pada peningkatan keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat Irak."Terlepas dari kepercayaan Hoffman, kata-katanya tampaknya bertentangan dengan Parlemen Irak, yang pada 5 Januari mengeluarkan resolusi tidak mengikat meminta Perdana Menteri sementara Adil Abdul Mahdi untuk membatalkan permintaan bantuan militer dari koalisi yang dipimpin AS.Pemungutan suara berlangsung dua hari setelah serangan pesawat nir awak AS menewaskan pemimpin militer senior Iran Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala milisi Irak yang didukung Iran, Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), ketika konvoi mereka meninggalkan Bandara Baghdad.Soleimani dijadwalkan bertemu PM Mahdi hari itu.[IT/r]