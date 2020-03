Karena Corona, China akan Usir Jurnalis AS dari Tiga Media Besar

Islam Times - China mengumumkan rencana pengusiran jurnalis Amerika Serikat yang bekerja untuk tiga media besar AS: The New York Times, The Washington Post, dan The Wall Street Journal.

Pengusiran terkait perselisihan AS dan China mengenai pandemi virus korona covid-19.Beijing merasa geram karena AS selama ini cenderung menyalahkan China atas kemunculan covid-19. Ketegangan semakin parah usai Presiden AS Donald Trump menuliskan covid-19 sebagai "Virus China" di media sosial Twitter.Dikutip dari AFP, pemerintah China mengatakan, pengusiran ini merupakan balasan atas keputusan Washington memangkas jumlah warga Negeri Tirai Bambu yang bekerja untuk media nasional Beijing di tanah Amerika."Ini merupakan langkah pembelaan diri yang sah dan dibenarkan," ujar pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China terkait pengusiran jurnalis AS, Rabu 18 Maret 2020.Jurnalis dari tiga surat kabar AS itu diminta segera menyerahkan kredensial mereka ke Pemerintah China dalam kurun waktu 10 hari. Mereka semua juga dilarang untuk bekerja mewakili media masing-masing di kota semi-otonom Hong Kong dan juga Makau.Tidak hanya itu, China juga memerintahkan media-media AS -- termasuk Voice of America dan Time -- untuk menuliskan semua nama-nama staf, data keuangan dan operasional yang ada di Negeri Tirai Bambu."Langkah ini adalah sesuatu yang penting dan merupakan sebuah aksi timbal balik," tegas Kemenlu China.Bulan lalu, AS memicu kemarahan China usai menyebut media nasional Beijing sebagai misi asing. China langsung membalas tindakan itu dengan mengusir tiga reporter WJS -- dua warga AS dan satu Australia. [IT/Medcom]