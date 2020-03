Iran: Sanksi AS Akan Mengarah Ke 'Bencana Kemanusiaan'

IslamTimes- Menteri luar negeri Iran menekankan bahwa apa yang disebut kampanye tekanan maksimum Amerika Serikat terhadap Iran merusak upaya negara itu untuk merawat para pasien virus korona dan membendung penyebaran virus mematikan itu.

Menteri luar negeri Iran mengatakan "terorisme medis" AS terhadap Iran melalui sanksi terberat terhadap negara itu mengarah pada "bencana kemanusiaan" karena hal itu membuat "mustahil" bagi satu negara untuk memiliki akses ke obat-obatan penting di tengah pandemi Covid-19."Pemblokiran ilegal sumber daya keuangan Iran oleh sanksi AS yang menjadi penghalang ke akses obat-obatan dan peralatan medis mejadi tidak mungkin," tulis Mohammad Javad Zarif, dalam sebuah op-ed berjudul 'Fight the virus, not us' yang diterbitkan oleh surat kabar bisnis Rusia Kommersant pada hari Senin ."Ini mengarah ke bencana kemanusiaan," ungkapnya memperingatkan.Menteri luar negeri Iran menekankan bahwa apa yang disebut kampanye tekanan maksimum Amerika Serikat terhadap Iran merusak upaya negara itu untuk merawat para pasien virus korona dan membendung penyebaran virus mematikan itu."Kebijakan tekanan maksimum Amerika menghambat ekspor Iran, sementara Iran memiliki sumber investasi yang semakin sedikit," tulisnya.Diplomat top Iran melanjutkan dengan mengatakan bahwa sanksi AS telah memaksa bank internasional menghindari berurusan dengan Iran dan mendorong perusahaan medis Eropa untuk menolak menjual peralatan vital ke Teheran di tengah perjuangannya melawan virus corona.(IT/TGM)