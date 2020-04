Korban Tewas AS Dari COVID-19 Naik 1.000 Dalam Satu Hari

IslamTimes- Pada Jumat pagi, jumlah korban tewas AS dari COVID-19, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona, mencapai lebih dari 6.000, dengan lebih dari 245.000 kasus di seluruh 50 negara bagian.

Pemerintahan Trump pada hari Kamis tampaknya akan bergabung dengan para pejabat lokal dalam menangani warga Amerika untuk mengenakan masker ketika keluar rumah selama pandemi coronavirus menyebar, karena jumlah korban tewas AS naik 1.000 dalam satu hari untuk pertama kalinya.Pada Jumat pagi, jumlah korban tewas AS dari COVID-19, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona, mencapai lebih dari 6.000, dengan lebih dari 245.000 kasus di seluruh 50 negara bagian.Kasus global telah melampaui 1 juta, dengan lebih dari 53.000 kematian.Para ahli medis Gedung Putih memperkirakan bahwa antara 100.000 hingga 240.000 orang Amerika berpotensi terbunuh, bahkan jika perintah (lockdown) penguncian yang dilakukan diikuti seluruh warga.Morgues dan rumah sakit di New York City, pusat wabah AS, bertekuk lutut di bawah tekanan pada hari Kamis, berjuang untuk mengobati atau mengubur korban, karena Gubernur negara bagian New York Andrew Cuomo menawarkan prediksi suram seluruh negara akan segera menghadapi hal yang sama.(IT/TGM)