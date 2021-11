Solusi Yang Dinegosiasikan, Harus Dialog Regional Tentang JCPOA 

IslamTimes- “Saya akan memilih secara positif dari Pernyataan ini pesan bahwa ada kebutuhan untuk solusi yang dinegosiasikan tentang JCPOA serta dialog regional yang ditingkatkan”, kata Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional yang berbasis di Wina di akun Twitter-nya.

Ada kebutuhan untuk solusi yang dinegosiasikan tentang JCPOA serta peningkatan dialog regional, diplomat senior Rusia menekankan, bereaksi terhadap E3 dan pernyataan bersama AS atas permintaan PGCC tentang JCPOA.“Saya akan memilih secara positif dari Pernyataan ini pesan bahwa ada kebutuhan untuk solusi yang dinegosiasikan tentang JCPOA serta dialog regional yang ditingkatkan”, kata Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional yang berbasis di Wina di akun Twitter-nya."Elemen lain dari pernyataan ini dapat menyebabkan perasaan campur aduk", tambah Mikhail Ulyanov.Pernyataannya datang sebagai tanggapan atas klaim yang dilontarkan oleh Perwakilan Khusus AS untuk Urusan Iran atas kesepakatan nuklir Iran yang dikenal sebagai JCPOA.Bertemu dengan direktur politik E3 dan pejabat senior dari Mesir, Yordania, dan PGCC untuk membahas 2 jalur yang terbuka untuk Iran: eskalasi & krisis nuklir berkelanjutan, atau pengembalian bersama ke JCPOA, menciptakan peluang bagi hubungan ekonomi & diplomatik regional. Waktu untuk memilih singkat, Robert Malley mengklaim dalam sebuah tweet.Iran dan sisa penandatangan JCPOA yang dikenal sebagai P4+1 dengan keterlibatan tidak langsung dengan Amerika Serikat telah mengadakan enam putaran pembicaraan sejauh ini tanpa hasil. Kekuatan Barat membuat tuntutan berlebihan selama pembicaraan dan pembicaraan dihentikan di tengah perubahan pemerintahan di Iran.Wakil menteri luar negeri Iran dan perunding top baru mengatakan Rabu lalu bahwa pembicaraan tentang penghapusan sanksi AS terhadap Iran akan dimulai pada 29 November.(IT/TGM)