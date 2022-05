Pentagon Menyelidiki Dirinya Sendiri, Menemukan Dia Tidak Melakukan Kesalahan

IslamTimes - Investigasi internal Pentagon telah menemukan bahwa serangan udara 2019 yang menewaskan hingga 64 warga sipil di Suriah tidak melanggar aturan keterlibatan AS atau hukum perang, dan tidak dilakukan dengan “pengabaian yang ceroboh.” Beberapa perwira militer menganggap insiden itu, yang masih dipertahankan Pentagon, diperlukan untuk menumpas pejuang ISIS, sebagai kejahatan perang.

Tidak ada yang akan dimintai pertanggungjawaban atas serangan udara yang menewaskan hingga 64 warga sipil, sebuah laporan menyatakanPada 18 Maret 2019, sebuah jet tempur F-15E AS menjatuhkan bom di “kerumunan besar wanita dan anak-anak yang berkerumun di tepi sungai” di dekat kota Baghuz di Suriah dan kemudian menjatuhkan beberapa bom lagi, menewaskan para penyintas, menurut laporan sebuah laporan New York Times yang diterbitkan November lalu.Komando Pusat AS mengakui bahwa serangan itu menewaskan 80 orang, di mana hanya 16 orang yang diduga teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS). Militer mengaku membunuh empat warga sipil, tetapi bersikeras bahwa 60 sisanya mungkin teroris, karena “wanita dan anak-anak di Negara Islam terkadang mengangkat senjata.”Namun demikian, penyelidikan terjadi, dan menurut laporan yang diselesaikan minggu lalu, “Tidak ada pelanggaran Rules of Engagement (ROE) atau Law of War (LOW) yang terjadi.” Laporan tersebut menyatakan bahwa komandan AS di lapangan bertindak untuk menargetkan militan ISIS, dan berusaha untuk membedakan warga sipil dari kombatan.Meskipun serangan itu menewaskan puluhan warga sipil, laporan itu menyatakan bahwa militer “mengambil langkah-langkah untuk mengurangi bahaya.”Laporan awal New York Times mengklaim bahwa petugas yang menonton serangan melalui kamera drone merasa ngeri, dan mempertanyakan apakah mereka baru saja menyaksikan kejahatan perang. Selain itu, lokasi ledakan dibuldoser dan laporan internal tentang serangan itu “ditunda, disanitasi dan diklasifikasikan,” klaim Times.Namun, laporan terbaru Pentagon menyatakan bahwa tidak ada “niat jahat atau salah” di balik penundaan pelaporan insiden tersebut, dan bahwa tidak ada bukti yang dapat ditemukan yang menunjukkan bahwa militer berusaha untuk “menyembunyikan keputusan atau tindakan.”Teks lengkap laporan Departemen Pertahanan, termasuk penghitungan akhir korban sipil, tetap dirahasiakan. Hanya ringkasan dua halaman yang dirilis ke publik.Menteri Pertahanan Lloyd Austin mendukung laporan tersebut pada hari Selasa, tetapi dalam sebuah memo kepada komandan militer mendesak mereka untuk memastikan laporan di masa depan disusun secara lebih tepat waktu. Austin, yang mengawasi serangan pesawat tak berawak di Kabul Agustus lalu yang menewaskan 10 warga sipil, tujuh di antaranya anak-anak, menyatakan bahwa “melindungi warga sipil tak berdosa… adalah keharusan strategis dan moral.”Austin juga menolak untuk menghukum setiap anggota militer atas serangan di Kabul setelah laporan Angkatan Udara tidak menemukan pelanggaran hukum.[IT/r]