İslamTimes: Qǝrbi Afrika ölkǝsi Nigeriyanın şimal-şǝrqindǝ vǝ şimal-qǝrbindǝ terror tǝşkilatı Boko Haram vǝ silahlı qruplaşmalara qarşı keçirilǝn ǝmǝliyyat nǝticǝsindǝ 200-dǝk silahlı zǝrǝsizlǝşdirilib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barǝdǝ ölkǝnin Müdafiǝ Nazirliyinin sözçüsü Con Eneçe mǝlumat verib. O, ordunun keçǝn hǝftǝ Borno, Katsina vǝ Zamfara ǝyalǝtlǝrindǝ Boko Haram vǝ silahlı qruplaşmalara qarşı ǝmǝliyyat keçirdiyini qeyd edib.Eneçe Katsina vǝ Zamfara ǝyalǝtlǝrindǝ keçirilǝn ǝmǝliyyatlar nǝticǝsindǝ 104 silahlının öldürüldüyünü vǝ çox sayda silahlının da yaralandığını deyib.Borno ǝyalǝtindǝ keçirilǝn ǝmǝliyyat zamanı da 92 terrorçunun öldürüldüyü vǝ 4 terrorçunun da saxlanıldığı bildirilib.