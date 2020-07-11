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Saturday 11 July 2020 - 06:14

Nigeriya ordusu Boko Harama ağır zǝrbǝlǝr endirdi

Story Code : 873677
Nigeriya ordusu Boko Harama ağır zǝrbǝlǝr endirdi
Publika.az xəbər verir ki, bu barǝdǝ ölkǝnin Müdafiǝ Nazirliyinin sözçüsü Con Eneçe mǝlumat verib. O, ordunun keçǝn hǝftǝ Borno, Katsina vǝ Zamfara ǝyalǝtlǝrindǝ Boko Haram vǝ silahlı qruplaşmalara qarşı ǝmǝliyyat keçirdiyini qeyd edib.

Eneçe Katsina vǝ Zamfara ǝyalǝtlǝrindǝ keçirilǝn ǝmǝliyyatlar nǝticǝsindǝ 104 silahlının öldürüldüyünü vǝ çox sayda silahlının da yaralandığını deyib.

Borno ǝyalǝtindǝ keçirilǝn ǝmǝliyyat zamanı da 92 terrorçunun öldürüldüyü vǝ 4 terrorçunun da saxlanıldığı bildirilib.

 
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