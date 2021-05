Sionistlər bu dəfə Qüdsdə xristianlara hücum çəkdi

İslamTimes: Sionistlərin müsəlmanlarla baş-başa gələrək, Əqsa Məscidinə daxil olmalarına mane olması ilə yanaşı, bu gün (şənbə günü) sionist hərbçilər Qüdsdəki xristianlarla da qarşıdurma yaradıb.

Əl-Cəzirə telekanalının verdiyi məlumata görə, Sionist hərbçilər xristianların "The Church of the Resurrection" kilsəsinə daxil olmasına mene olub, onlarla gərginlik yaşanmasına səbəb olub.Bu gün xristianlar üçün "müqəddəs şənbə" adlanır və vacib dini ayinlərdən hesab olunur. Bu münasibətlə hər il Qüdsdə təmtaraqlı şəkildə tədbir keçirilir. Lakin bu il sionistlər günün ilk saatlarından etibarən xristianların kilsəyə daxil olmasına mane olub.Müqəddəs Ramazan ayının başlanğıcından bu günədək sionistlər dəfələrlə Məscidül-Əqsa ətrafındakı müsəlmanlara da hücum edərək onların müqəddəs məkana daxil olmasına mane olub.