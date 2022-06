IMF: Mempersempit Jalan untuk Menghindari Resesi AS

IslamTimes - Dana Moneter Internasional [IMF] telah melukiskan gambaran suram dari perkiraan pertumbuhan ekonomi AS, memprediksi bahwa negara itu akan "sempit" menghindari resesi pada tahun 2022 dan 2023 di tengah meningkatnya inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi.

"Kami sadar bahwa ada jalan sempit untuk menghindari resesi," Kristalina Georgieva, direktur pelaksana IMF, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (24/6), mencatat tingkat ketidakpastian yang tinggi.Georgieva mengatakan "rasa sakit" sementara yang disebabkan oleh resesi akan menjadi "harga yang harus dibayar" untuk mengalahkan inflasi.Dalam penilaian tahunan kebijakan ekonomi AS, yang dikenal sebagai konsultasi Pasal IV, pemberi pinjaman krisis yang berbasis di Washington itu mengatakan pihaknya memperkirakan produk domestik bruto (PDB) AS akan tumbuh 2,9 persen pada 2022, kurang dari perkiraan terbarunya sebesar 3,7 persen pada April. .Tingkat inflasi tahunan untuk AS saat ini berada di 8,6 persen untuk 12 bulan yang berakhir pada Mei 2022, menyentuh level tertinggi empat dekade.Untuk 2023, IMF memangkas perkiraan pertumbuhan AS menjadi 1,7 persen dari 2,3 persen dan sekarang memperkirakan pertumbuhan akan mencapai 0,8 persen pada 2024.Untuk memerangi inflasi, The Fed pekan lalu menerapkan kenaikan terbesar dalam suku bunga pinjaman acuannya dalam hampir 30 tahun.CEO Media Forbes Steve Forbes telah memperingatkan bahwa kebijakan Presiden Joe Biden untuk menaikkan suku bunga untuk mengatasi masalah inflasi akan "membuat orang miskin".Ekonomi AS telah menderita—seperti yang terlihat oleh ketidaksetaraan penawaran dan permintaan yang tajam—sebagai akibat dari pandemi virus corona dan efek samping dari operasi militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina, yang telah membuat Barat berusaha keras untuk melepaskan diri dari ketergantungannya yang besar pada impor bahan bakar Rusia.IMF juga mendesak Washington untuk menghapus bea perdagangan hukuman pada China yang dikenakan di bawah mantan presiden Donald Trump - sesuatu yang dikatakan penggantinya sedang dipertimbangkan.[IT/r]