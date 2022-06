Hamas Memperingatkan terhadap Tawaran Israel untuk Bergabung dengan Aliansi Militer Regional saat Hizbullah Mengecam Gagasan NATO Timur Tengah

IslamTimes - Kepala biro politik gerakan perlawanan Palestina Hamas mengecam normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dan Zionis Israel sebagai "sangat berbahaya", menekankan bahwa perlawanan penuh adalah satu-satunya pilihan strategis untuk menghadapi rezim pendudukan Zionis Israel.

Berbicara pada Konferensi Islam Nasional yang diadakan di ibukota Libanon, Beirut, pada hari Sabtu (25/6), Ismail Haniyeh mengatakan ada rencana yang sedang berlangsung untuk mengatur ulang kawasan agar sesuai dengan agenda Amerika-Zionis Israel, memperingatkan bahwa plot semacam itu menguntungkan musuh Zionis dengan mengintegrasikannya ke dalam wilayah untuk menghadapi front perlawanan, situs berita Lebanon al-Ahed melaporkan.“Apa yang disaksikan wilayah ini sangat berbahaya. Entitas Zionis 'Israel' sedang diintegrasikan ke dalam kawasan melalui aliansi militer untuk menghadapi Iran, Hizbullah dan Hamas,” kata Haniyeh pada konferensi yang diadakan untuk membahas upaya rezim Israel untuk memperluas pengaruhnya di kawasan melalui normalisasi hubungan dan dampak negatifnya terhadap masalah Palestina dibahas.Haniyeh lebih lanjut menyerukan untuk mendukung perlawanan sebagai pilihan strategis di Palestina dan kawasan, dan untuk memulihkan persatuan di antara negara-negara regional.Pernyataannya muncul setelah menteri urusan militer Zionis Israel mengusulkan pembentukan front militer regional yang dipimpin AS, yang menampilkan Tel Aviv dan sekutu Arabnya, melawan Iran.Berbicara pada hari Selasa (21/6), Benny Gantz mengutip kerja sama militer rezim Zionis Israel dengan beberapa negara Arab Teluk Persia serta Mesir dan Yordania, mengatakan ada upaya untuk memperluas kerja sama ini.Kesepakatan normalisasi yang dimediasi AS antara rezim pendudukan dan Uni Emirat Arab dan Bahrain pada Agustus 2020. Sudan dan Maroko mengikutinya dengan bergabung dengan apa yang disebut Kesepakatan Abraham.Arab Saudi telah mendukung perjanjian tersebut, dan secara luas diharapkan menjadi negara Arab regional berikutnya yang akan menjalin hubungan resmi dengan rezim tersebut.Pernyataan Ganz datang menjelang kunjungan regional oleh Presiden AS Joe Biden. Tur 13-16 Juli akan membawa Biden ke Arab Saudi dan wilayah Palestina yang diduduki.Kunjungan tersebut diharapkan akan membawa lebih banyak gravitasi di antara negara-negara Arab regional dan rezim Israel.Hizbullah mengecam kemungkinan pembentukan NATO Timur TengahSementara itu, wakil sekretaris Jenderal gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon, Sheikh Naim Qassem, yang juga hadir di konferensi tersebut, memperingatkan "jalan normalisasi menuju aliansi militer dengan entitas pendudukan."Dia juga menekankan bahwa solusi eksklusif dan satu-satunya untuk menghadapi Zionis Israel adalah "perlawanan dalam segala bentuknya, dan solusi lain adalah buang-buang waktu."Mengacu pada upaya beberapa negara Arab yang berkompromi dengan rezim Zionis Israel untuk membentuk aliansi militer dengannya, Sheikh Qassem mengatakan, "Zionis Israel percaya bahwa hal itu akan menimbulkan kekhawatiran di front perlawanan melalui ancaman, tetapi saya katakan bahwa itu adalah ancaman kosong.""Namun, kami sepenuhnya siap dan kami waspada penuh tentang manuver besar dan kami siap setiap hari," lanjutnya, menambahkan, "Hari ini kami berada di posisi terkuat kami dengan sekutu kami di Palestina dan front perlawanan."Sheikh Qassem lebih lanjut menggambarkan ancaman AS terhadap front perlawanan sebagai retorika belaka, dengan mengatakan "Sangat konyol bagi Amerika Serikat untuk menyatakan "NATO [versi] Timur Tengah" yang mencakup negara-negara Arab yang kendalinya ada di tangan rezim Zionis Israel,” tegasnya."Aliansi ini akan mempermalukan mereka," tambahnya.Dia juga ingat bahwa pelindung utama perjuangan Palestina adalah rakyat Palestina dan perlawanan bangsa, menambahkan bahwa Palestina tidak akan menyerahkan sedikit pun tanah mereka bahkan jika beberapa negara Muslim meninggalkan perjuangan Palestina.Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa negara-negara yang telah menormalkan hubungan dengan rezim Zionis akan merugikan diri mereka sendiri terlebih dahulu, kemudian rakyatnya sendiri, Palestina dan warga Palestina.[IT/r]