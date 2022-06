Shamkhani Memberitahu Borrell Iran Mencari Kesepakatan yang Kuat dan Berkelanjutan dalam Pembicaraan Wina

IslamTimes - Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Shamkhani menegaskan kembali dorongan Tehran untuk kesepakatan yang kuat, berkelanjutan dan dapat diandalkan dalam pembicaraan untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015 dan mencabut sanksi anti-Iran.

Dalam pertemuan dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, yang diadakan di Tehran pada hari Sabtu (25/6), Shamkhani mengecam kelambanan Eropa dan kurangnya komitmen AS terhadap kewajibannya di bawah Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).“Langkah-langkah perbaikan Iran di sektor nuklir hanyalah reaksi legal dan rasional terhadap unilateralisme AS dan kelambanan Eropa dan akan terus berlanjut selama praktik ilegal Barat tetap ada,” katanya, seperti dikutip kantor berita Tasnim.Shamkhani mencatat bahwa penarikan ilegal AS dari HCPOA telah menyebabkan bangsa Iran kehilangan kepercayaan pada Barat dan Washington."Kami telah memenuhi semua komitmen kami di bawah JCPOA dan tidak pernah meninggalkan meja perundingan dan kami masih mencari kesepakatan yang kuat, langgeng, dan dapat diandalkan," kata pejabat tinggi keamanan itu.Shamkhani menekankan bahwa penghapusan sanksi ilegal dan realisasi penuh dan abadi dari manfaat ekonomi JCPOA adalah tujuan utama Iran dalam terlibat dalam pembicaraan dengan kelompok negara-negara P4+1.“Iran tidak menyukai kesepakatan yang gagal memenuhi dua prinsip yang disebutkan di atas dalam memberikan jaminan yang dapat diandalkan dari AS dan Eropa,” katanya.Dia menekankan bahwa para peserta dalam pembicaraan Wina gagal mencapai kesepakatan akhir tentang kebangkitan JCPOA karena perilaku AS yang kontradiktif dan berpegang teguh pada ancaman dan sanksi.“Bahasa kekerasan tidak dapat digunakan dalam menangani negara yang telah mengatasi kondisi sanksi yang paling sulit dengan perlawanan yang kuat dan simpati serta dukungan rakyatnya,” kata sekretaris SNSC, Press TV melaporkan.Diplomat senior Uni Eropa, pada bagiannya, mengatakan kemungkinan kebangkitan JCPOA dalam situasi global saat ini dapat dianggap sebagai pencapaian keamanan yang sangat penting dalam sistem internasional.Borrell mengkritik Trump karena menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian multilateral dan mengatakan semua pihak dalam JCPOA harus melihat ke depan ke masa depan untuk mencapai kesepakatan akhir yang baik.Menunjuk pembicaraannya dengan para pejabat AS sebelum melakukan perjalanan ke Teheran, dia menambahkan bahwa pemerintahan Joe Biden ingin mencapai kesepakatan tentang kebangkitan JCPOA.Negosiasi telah diadakan di ibu kota Austria, Wina, sejak April tahun lalu untuk memulihkan JCPOA, yang dibatalkan oleh mantan presiden AS Donald Trump pada Mei 2018.Saat keluar dari perjanjian, Trump melepaskan apa yang disebutnya kampanye “tekanan maksimum” untuk membuat Iran bertekuk lutut. Teheran menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah gagal total. Pemerintahan Biden setuju, namun belum mengambil langkah nyata untuk memenuhi janjinya untuk mencabut kebijakan tersebut.[IT/r]