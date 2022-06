Komandan IRG: Rezim Zionis Tak Mampu Membela Diri 

IslamTimes - Panglima Pengawal Revolusi Islam [IRG] Mayor Jenderal Hossein Salami memperingatkan pemerintah negara-negara Islam untuk menghindari mengandalkan rezim pendudukan Zionis 'Israel', yang bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri.

Dalam pertemuan dengan Ketua Komite Gabungan Kepala Staf Pakistan Jenderal Nadim Raza di Tehran, Jenderal Salami mengecam rezim Zionis sebagai musuh dunia Islam dan kemanusiaan.Komandan IRG juga memperingatkan para penguasa regional tentang konsekuensi pahit dari normalisasi hubungan dengan "Zionis pembunuh anak-anak", dengan mengatakan AS, pendukung utama rezim Zionis 'Israel', pada dasarnya adalah musuh Islam.“Pertanyaannya adalah bahwa sementara rezim Zionis bahkan tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri dan merupakan rezim yang sama sekali tidak memiliki kebijakan, bagaimana negara-negara Islam tertentu akan bergantung padanya untuk memastikan keamanan mereka atau menjaga ekonomi mereka? Tidak ada logika di baliknya,” tambah Mayor Jenderal Salami.Dia lebih lanjut menunjukkan akibat mengerikan dari kehadiran pasukan Amerika di dunia Islam, termasuk hasutan besar, perang saudara yang panjang, penghancuran rumah, pemindahan orang, ketidakamanan, kemiskinan dan keterbelakangan.“Ketika kita melihat Afghanistan, kita melihat efek berbahaya dan tidak dapat diperbaiki dari campur tangan Amerika,” tambah sang jenderal, mencatat bahwa negara-negara tetangga, termasuk Pakistan, menderita akibat dari campur tangan AS yang merusak di Afghanistan.Dia juga menyoroti keamanan terpadu Iran dan Pakistan, menekankan perlunya kerja sama yang lebih erat antara Tehran dan Islamabad di semua bidang, terutama dalam melindungi keamanan perbatasan bersama dan memerangi terorisme.Sementara itu, jenderal Pakistan menunjukkan kesamaan antara negara-negara Pakistan dan Iran, mencela perpecahan di dunia Muslim sebagai akibat dari plot AS dan Barat, dan mencatat bahwa orang Amerika mundur dari Afghanistan setelah dua puluh tahun tanpa berhasil membangun keamanan di negara itu. negara itu.Jenderal Nadim Raza juga menekankan perlunya kerjasama intelijen dan operasional dengan Iran dalam menjaga keamanan perbatasan bersama.[IT/r]