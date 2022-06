AS dan Sekutu telah Membekukan '$330 Miliar Aset Rusia' sejak Perang Ukraina

IslamTimes - Amerika Serikat dan sekutu Baratnya telah membekukan lebih dari $330 miliar sumber daya keuangan yang dimiliki oleh elit Rusia dan bank sentralnya sejak perang di Ukraina dimulai pada akhir Februari, kata satuan tugas.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS pada hari Rabu (29/6), sebuah kelompok yang dikenal sebagai 'Satuan Tugas Elit, Proksi, dan Oligarki Rusia (REPO)' mengatakan telah memblokir $30 miliar aset elit dan pejabat Rusia, dan melumpuhkan $300 miliar yang dimiliki oleh Bank pusat.Mereka juga menyita setidaknya lima kapal pesiar mewah dan real estat mewah beku milik miliarder Rusia."Bersama-sama, kami akan memastikan bahwa sanksi kami terus membebani Rusia atas agresi yang tidak beralasan dan berkelanjutan di Ukraina," bunyi pernyataan itu.Departemen Kehakiman AS juga mengatakan Satuan Tugas REPO akan selama beberapa bulan ke depan “terus melacak aset yang dikenai sanksi Rusia dan mencegah orang Rusia yang terkena sanksi dari merusak langkah-langkah yang telah diberlakukan bersama oleh anggota REPO.”REPO dibentuk pada 17 Maret, tiga minggu setelah perang. Anggotanya termasuk pejabat tinggi keuangan dan keadilan Amerika Serikat, Australia, Prancis, Kanada, Jerman, Jepang, Italia, Inggris, dan Komisi Eropa.Negara-negara Barat, yang dipimpin oleh AS, telah menjatuhkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia sejak Presiden Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari untuk mendemilitarisasi dan “menghilangkan Nazi”nya.Seorang mantan pejabat sanksi AS mengatakan Amerika Serikat mendorong Rusia menuju default dengan memblokir pembayaran utang, ketika Washington meningkatkan taruhan dalam perang ekonominya melawan Moskow atas konflik di Ukraina.Moskow sejauh ini berhasil melakukan pembayaran obligasi internasionalnya meskipun ada sanksi yang dipimpin AS.Kremlin tidak pernah gagal membayar utang luar negerinya selama lebih dari 100 tahun. Dia memiliki beberapa miliar obligasi internasional dan bulan lalu melakukan pembayaran obligasi yang telah jatuh tempo untuk menghindari default.[IT/r]