Jajak Pendapat: Kebanyakan Orang Amerika Berpikir AS Menuju ke Arah yang Salah

IslamTimes - Serangkaian jajak pendapat baru menemukan bahwa sebagian besar orang di Amerika Serikat percaya bahwa negara itu sedang menuju ke arah yang salah.

Dalam survei AP-NORC yang dirilis Rabu (29/6), total 85 persen orang dewasa Amerika mengatakan bahwa hal-hal di Amerika Serikat menuju ke arah yang salah. Hanya 14 persen yang percaya bahwa segala sesuatunya berjalan ke arah yang benar.Pada bulan Mei, 78 persen orang tidak senang dengan keadaan AS dan mengatakan segala sesuatunya menuju ke arah yang salah dan 21 persen bahwa segala sesuatunya secara umum bergerak ke arah yang benar.Saat ini, total 92 persen Partai Republik dan 78 persen Demokrat tidak senang dengan arah negara. Ini adalah jumlah tertinggi di antara Demokrat sejak Presiden Joe Biden menjabat tahun lalu.Tujuh puluh sembilan persen orang Amerika menggambarkan ekonomi negara itu miskin, menurut jajak pendapat AP-NORC, dengan 90 persen dari Partai Republik dan 67 persen dari Demokrat menggambarkan ekonomi sebagai miskin.Ketidakpuasan, khususnya di kalangan Demokrat, telah meningkat pada hari-hari setelah Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa tidak ada lagi hak konstitusional federal untuk aborsi, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos yang juga dirilis pada hari Rabu.Enam puluh dua persen Demokrat mengatakan bahwa hal-hal di negara ini berada di jalur yang salah, naik dari 49 persen pada minggu sebelumnya. Padahal, 86 persen dari Partai Republik mengatakan segala sesuatunya berada di jalur yang salah, turun sedikit dari 94 persen seminggu sebelumnya.Pandangan orang Amerika tentang Biden, sementara itu, tetap di bawah air. Peringkat persetujuan Biden anjlok menjadi 36 persen karena semakin banyak orang Amerika menunjukkan ketidakpuasan kepadanya karena inflasi yang tinggi dan kenaikan harga gas di negara itu, menurut jajak pendapat yang dirilis pekan lalu.Survei Reuters-Ipsos menemukan bahwa 36 persen responden mengatakan mereka menyetujui pekerjaan yang dia lakukan sebagai presiden, menyamai level terendah yang terakhir terlihat pada akhir Mei.Lembaga survei mencatat peringkat persetujuan Biden telah di bawah 50 persen sejak Agustus.Dalam jajak pendapat AP-NORC, 28 persen orang dewasa AS menyetujui kinerja pekerjaan Biden di bidang ekonomi - peringkat terendahnya pada masalah hingga saat ini dalam survei itu - 36% menyetujui kinerjanya dalam kebijakan senjata dan 53% menyetujui cara dia menangani pandemi virus corona.Polling CNN dari Polling adalah rata-rata dari lima survei nasional nonpartisan terbaru terhadap orang dewasa tentang persetujuan pekerjaan Biden yang memenuhi standar CNN. Ketika lembaga survei merilis beberapa jajak pendapat dalam jangka waktu tersebut, hanya yang terbaru yang dimasukkan dalam rata-rata.Peringkat persetujuan yang rendah adalah tanda peringatan bahwa Partai Demokrat Biden dapat kehilangan kendali atas Kongres AS dalam pemilihan paruh waktu 8 November.Biden, yang telah memperingatkan orang Amerika bahwa harga tinggi dan inflasi dapat bertahan "untuk sementara", telah "sangat" ditolak oleh orang Amerika yang kecewa yang telah bosan dengan ketidakmampuan petahana dalam kinerja pekerjaan. Tiga puluh empat persen orang Amerika mengatakan ekonomi adalah masalah terpenting yang saat ini dihadapi Amerika Serikat.Inflasi konsumen AS mencapai level tertinggi 40 tahun sebesar 8,6 persen dalam 12 bulan hingga Mei, dengan bensin menandai rekor tertinggi dan biaya makanan melonjak, data Departemen Tenaga Kerja menunjukkan.Biaya yang melonjak telah menjadi sakit kepala politik bagi pemerintahan Biden, yang telah mencoba beberapa langkah untuk menurunkan harga tetapi mengatakan sebagian besar tanggung jawab untuk mengendalikan inflasi jatuh ke Federal Reserve.Sementara itu, pemerintahan Biden telah melakukan upaya untuk menurunkan harga gas sambil terus menyalahkan Rusia.Biden dan pemerintahannya khawatir bahwa inflasi tinggi yang tidak terkendali di Amerika Serikat, diperburuk oleh kenaikan harga bahan bakar di seluruh negeri, dapat menyebabkan kekalahan Demokrat dalam pemilihan paruh waktu musim gugur ini.[IT/r]