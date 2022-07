Menlu Mesir: NATO Timur Tengah Tidak Mungkin Terjadi Dalam Waktu Dekat

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengesampingkan pembentukan aliansi militer regional di Timur Tengah yang mirip dengan NATO, dengan mengatakan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat selama kunjungan ke Bahrain.

Laporan selama sebulan terakhir menunjukkan bahwa pejabat dari entitas Zionis serta negara-negara regional termasuk Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Yordania, dan Uni Emirat Arab telah membahas kemungkinan aliansi keamanan dalam menghadapi apa yang disebut ' ancaman Iran'.Menurut The Wall Street Journal, Kepala Staf Angkatan Darat Israel Aviv Kochavi bertemu dengan timpalannya dari Saudi Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili bersama dengan pejabat militer dari negara-negara tersebut di Mesir Maret lalu.Pembicaraan itu digambarkan sebagai langkah pertama menuju kerja sama regional dan mencakup 'ancaman udara' yang ditimbulkan oleh Iran.Shoukry juga mengatakan bahwa proposal tersebut tidak akan diajukan selama acara mendatang, merujuk pada “KTT mendatang dengan presiden AS di Arab Saudi,” lapor The Jerusalem Post.Presiden AS Joe Biden akan melakukan perjalanan pertamanya ke Timur Tengah, yang akan mencakup perhentian di entitas Zionis, Tepi Barat, dan Arab Saudi.“Kami tentu selalu berusaha untuk mengaktifkan mekanisme dan kemampuan bersama Arab yang melindungi keamanan Arab,” kata Shoukry pada konferensi pers di Manama.“Kami terus berkonsultasi tentang berbagai masalah, baik militer, politik, atau lainnya,” tambahnya.[IT/r]