Negosiator Iran: Tanggal Finalisasi dan Tempat Pembicaraan Penghapusan Sanksi Berikutnya dengan UE

IslamTimes - Negosiator utama Iran dalam pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan Iran 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), mengatakan Tehran dan Uni Eropa sedang menyelesaikan waktu dan lokasi putaran pembicaraan berikutnya, yang tujuan utamanya adalah untuk penghapusan sanksi yang dikenakan pada Tehran.

Ali Bagheri Kani mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu (3/7) bahwa pembicaraan tidak langsung baru-baru ini antara Iran dan Amerika Serikat, yang dimediasi oleh Uni Eropa, diadakan di ibukota Qatar, Doha dalam kerangka kerja yang telah direncanakan sebelumnya.“Pembicaraan akan berlanjut berdasarkan kesepakatan antara Iran dan pihak lain, yaitu [wakil kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Enrique] Mora,” Bagheri Kani, yang juga menjabat sebagai wakil menteri luar negeri Iran untuk urusan politik, mengatakan.Bagheri Kani menambahkan, "Tanggal dan tempat putaran negosiasi berikutnya sedang diselesaikan melalui pembicaraan kami dengan Tuan Mora."Iran dan AS mengakhiri pembicaraan tidak langsung dua hari di Doha pada hari Rabu (29/6), dalam proses diplomatik berisiko tinggi yang bertujuan untuk memecahkan kebuntuan dalam upaya memulihkan JCPOA.Di akhir pembicaraan, Iran dan Uni Eropa mengatakan mereka akan tetap berhubungan “tentang kelanjutan rute dan tahap pembicaraan selanjutnya.”Pembicaraan di Doha mengikuti tujuh putaran negosiasi yang tidak meyakinkan di ibu kota Austria, Wina, yang dimulai pada April tahun lalu untuk menghidupkan kembali perjanjian multilateral yang bermasalah, yang secara sepihak ditinggalkan oleh mantan presiden AS Donald Trump pada Mei 2018.Dalam sebuah tweet pada hari Jumat (1/7), Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan pembicaraan dapat berhasil jika Amerika Serikat bertindak secara realistis dan memberi Tehran jaminan kuat bahwa ia akan dapat sepenuhnya menuai manfaat ekonomi dari kesepakatan itu.“[Pendekatan] realistis oleh AS dan pencapaian jaminan jangka panjang atas manfaat ekonomi penuh Iran dari perjanjian tersebut dapat menghasilkan hasil yang bermanfaat dalam negosiasi,” tulisnya.Diplomat top Iran menekankan bahwa Republik Islam akan mengejar upaya diplomatik dengan “kekuatan” dan “rasionalitas.”[IT/r]