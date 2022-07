Perusahaan Listrik AS Menghadapi Krisis Rantai Pasokan Musim Panas Ini

IslamTimes - Perusahaan-perusahaan listrik AS menghadapi krisis pasokan yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk tetap menyalakan lampu saat negara itu memasuki musim panas dan puncak musim badai.

Peristiwa cuaca ekstrem seperti badai, kebakaran hutan, dan kekeringan menjadi lebih umum di Amerika Serikat. Penggunaan daya konsumen diperkirakan akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa musim panas ini, yang dapat membebani jaringan listrik pada saat agen federal memperingatkan bahwa cuaca dapat menimbulkan masalah keandalan.Utilitas memperingatkan kendala pasokan untuk peralatan, yang dapat menghambat upaya untuk memulihkan listrik selama pemadaman. Mereka juga mengalami waktu yang lebih sulit untuk membangun kembali cadangan gas alam untuk musim dingin mendatang karena pembangkit listrik membakar gas dalam jumlah besar menyusul penutupan lusinan pembangkit listrik tenaga batu bara dalam beberapa tahun terakhir dan kekeringan ekstrem memotong pasokan tenaga air di banyak negara bagian Barat.“Seringnya musim dingin, gelombang panas, kekeringan, dan badai besar terus menantang kemampuan infrastruktur listrik negara kita untuk memberikan energi terjangkau yang andal kepada konsumen,” Richard Glick, ketua Komisi Pengaturan Energi Federal AS (FERC), mengatakan sebelumnya..Badan federal yang bertanggung jawab untuk keandalan daya seperti FERC telah memperingatkan bahwa jaringan di bagian barat negara itu dapat menghadapi masalah keandalan musim panas ini karena konsumen menyalakan AC untuk menghindari panas.Beberapa utilitas telah mengalami masalah karena panas. Operator jaringan Texas, Dewan Keandalan Listrik Texas (ERCOT), terpaksa mendesak pelanggan untuk menghemat energi setelah beberapa pabrik tutup secara tak terduga selama gelombang panas awal pada pertengahan Mei.Pada pertengahan Juni, American Electric Power Co (AEP.O) yang berbasis di Ohio memberlakukan pemadaman bergilir selama gelombang panas setelah badai merusak saluran transmisi dan memutus aliran listrik ke lebih dari 200.000 rumah dan bisnis.Midwest AS menghadapi risiko paling parah karena permintaan meningkat sementara pasokan listrik nuklir dan batu bara menurun.Operator Sistem Independen Midcontinent (MISO), yang mengoperasikan jaringan dari Minnesota ke Louisiana, memperingatkan bahwa bagian dari area cakupannya berisiko lebih tinggi pada pemadaman sementara untuk menjaga integritas jaringan.Masalah rantai pasokan telah menunda pembangunan proyek energi terbarukan di seluruh negeri. Penundaan terbarukan tersebut ditambah dengan ketatnya daya di Midwest mendorong WEC Energy Group Inc (WEC.N) dari Wisconsin dan NiSource Inc (NI.N) dari Indiana untuk menunda penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara yang direncanakan dalam beberapa bulan terakhir.Operator utilitas menghemat inventaris suku cadang dan peralatan mereka saat mereka merencanakan badai hebat. Selama beberapa bulan terakhir, itu berarti operator semakin kreatif.“Kami melakukan lebih banyak penyambungan, memasang kabel, daripada memasang kabel baru karena kami mencoba mempertahankan kabel baru kami untuk inventaris saat kami membutuhkannya,” Nick Akins, kepala eksekutif AEP, mengatakan di energi CERAWeek konferensi pada bulan Maret.Trafo, yang sering berada di atas tiang listrik dan mengubah energi tegangan tinggi menjadi daya yang digunakan di rumah, kekurangan pasokan.Kepala Eksekutif Public Service Enterprise Group Inc (PSEG) (PEG.N) yang berbasis di New Jersey Ralph Izzo mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan harus melihat opsi pasokan alternatif untuk transformator tegangan rendah.“Anda tidak ingin menghabiskan inventaris Anda karena Anda tidak tahu kapan badai itu datang, tetapi Anda tahu itu akan datang,” kata Izzo.Beberapa utilitas menghadapi waktu tunggu lebih dari satu tahun untuk suku cadang transformator, National Rural Electric Cooperative Association dan American Public Power Association mengatakan kepada Menteri Energi AS Jennifer Granholm dalam surat Mei.Musim panas baru saja dimulai, tetapi cuaca AS sejauh ini tahun ini sudah sekitar 21% lebih hangat dari norma 30 tahun, menurut penyedia data Refinitiv.“Jika kita memiliki hari-hari berturut-turut dengan suhu 100 derajat, transformator pole top itu, mereka mulai bermunculan seperti Rice Krispies, dan kita tidak akan memiliki tumpukan pasokan untuk menggantikannya,” kata Izzo.[IT/r]