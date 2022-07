AS Yakin Belum Waktunya untuk Pembicaraan Damai antara Rusia dan Ukraina

IslamTimes - Washington percaya terlalu dini untuk membahas pembicaraan damai antara Moskow dan Kiev karena tidak ada pihak yang siap untuk negosiasi semacam itu, Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional (NSC) John Kirby mengatakan kepada Fox News pada hari Minggu (3/7).

Washington akan membantu memastikan kemenangan Kiev, kata John Kirby, koordinator Dewan Keamanan Nasional ASKetika ditanya apakah Presiden AS Joe Biden harus "mendorong" Rusia dan Ukraina ke arah pembicaraan damai, Kirby mengatakan bahwa ini adalah "waktunya bagi AS untuk terus mendukung Ukraina." Tujuan Washington adalah untuk memastikan Kiev “menentukan bagaimana kemenangan diputuskan” dalam konflik yang sedang berlangsung dan “dengan syarat apa.”“Kami tidak ingin melihat Ukraina dikalahkan oleh Rusia dan itulah sebabnya kami terus mempercepat bantuan dan dukungan,” kata pejabat senior NSC, menambahkan bahwa AS sendiri telah mengalokasikan $7 miliar bantuan dan bantuan ke Ukraina.Berbicara tentang kemungkinan pembicaraan di masa depan, Kirby mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky “akan memberi tahu Anda bahwa waktunya bukan sekarang untuk diskusi itu.” Presiden Rusia Vladimir Putin “tidak menunjukkan indikasi bahwa dia tertarik pada pembicaraan yang dinegosiasikan”, pejabat AS menambahkan.Awal pekan ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Kiev dapat mengakhiri konflik dalam sehari dengan memerintahkan pasukannya dan pasukan nasionalis untuk meletakkan senjata mereka dan memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Moskow. Rusia sebelumnya menuduh Ukraina menunda pembicaraan damai, yang belum terjadi sejak Maret. Pihak Ukraina bersikeras bahwa itu hanya akan kembali ke meja ketika berada dalam "posisi negosiasi yang lebih kuat." Negosiator utama Kiev, David Arakhamia, pekan lalu menyarankan bahwa momen seperti itu mungkin terjadi pada akhir Agustus.Pada hari Minggu (3/7), Peskov mengatakan bahwa AS dan sekutunya yang “bertaruh pada perang yang berkelanjutan” dan mencegah Kiev untuk memikirkan perdamaian. Kremlin percaya bahwa waktu untuk pembicaraan akan tiba, karena akal sehat pada akhirnya akan menang.Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina. Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan presiden Ukraina Petro Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.[IT/r]