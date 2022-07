IslamTimes - Kekuatan Barat dan China berisiko mengalami 'sleepwalking' ke dalam perang nuklir karena salah perhitungan, penasihat keamanan nasional Inggris memperingatkan pada hari Rabu (27/7).

Salah perhitungan dan "penghinaan" Beijing untuk kontrol senjata dapat menyebabkan konflik global, kata penasihat keamanan nasional InggrisBerbicara pada acara virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington DC, Stephen Lovegrove mencatat bahwa selama Perang Dingin, Barat dan AS mendapat manfaat dari serangkaian negosiasi dengan Uni Soviet, yang berarti bahwa kedua belah pihak dapat memahami satu sama lain relatif baik, sehingga mengurangi risiko bentrokan langsung.“Ini memberi kami berdua tingkat kepercayaan yang lebih tinggi bahwa kami tidak akan salah menghitung jalan kami menuju perang nuklir. Hari ini, kami tidak memiliki dasar yang sama dengan orang lain yang mungkin mengancam kami di masa depan – terutama dengan China,” kata Lovegrove, menambahkan bahwa untuk alasan ini Inggris menyambut baik rencana pembicaraan antara Presiden AS Joe Biden dan pemimpin China Xi Jinping.Namun, penasihat keamanan nasional Inggris menyuarakan keprihatinan atas China yang memperluas dan memodernisasi persenjataan nuklir dan konvensionalnya, karena Beijing telah menunjukkan “penghinaan” untuk menyimpulkan perjanjian kontrol senjata apa pun.Kita harus jujur ​​– stabilitas strategis dalam bahaya,” tegasnya. “Kita harus mulai memikirkan tatanan keamanan baru.”Sementara itu, Beijing telah berulang kali menuduh Inggris, bersama dengan AS dan Australia, mencampuri urusan dalam negerinya, terutama di Hong Kong. Pada 2019, khususnya, Dominic Raab, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, menyerukan “penyelidikan sepenuhnya independen” terhadap protes yang mengguncang Hong Kong pada saat itu.“China dengan sungguh-sungguh menuntut agar pihak Inggris segera menghentikan semua tindakan yang mencampuri urusan Hong Kong dan mencampuri urusan dalam negeri China,” kata Kementerian Luar Negeri China saat itu, seraya menambahkan bahwa Inggris “membangkitkan masalah” di kota itu.Berbicara tentang konflik di Ukraina, Lovegrove juga mencatat bahwa itu telah menjadi gejala dari kontes global yang jauh lebih luas yang penuh dengan konsekuensi serius. Kebuntuan ini, katanya, akan memutuskan apakah Barat akan melihat dunia di mana “kekuatan agresif regional seperti China dan Rusia dapat mengejar agenda 'yang mungkin benar',” atau dunia di mana semua negara memiliki jaminan bahwa mereka akan melakukannya tetap berdaulat.Inggris, bagaimanapun, bukanlah pengamat dalam konflik Ukraina, dan telah memasok Kiev dengan sejumlah besar peralatan militer untuk membantunya melawan serangan Moskow. Pada akhir Juni, dukungan militer berjumlah £2,3 miliar ($2,8 miliar) tahun ini.Rusia telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak mengirim senjata ke Kiev, dengan mengatakan itu hanya memperpanjang konflik, meningkatkan jumlah korban, dan akan mengakibatkan konsekuensi jangka panjang.Untuk menghindari bencana, menurut Lovegrove, Barat harus memperkuat langkah-langkah membangun kepercayaan untuk “mengurangi, atau bahkan menghilangkan penyebab ketidakpercayaan, ketakutan, ketegangan dan permusuhan.” Langkah lain ke arah yang benar, menurutnya, adalah memperbarui pencegahan dan kontrol senjata, “mengambil pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi untuk keduanya.”Penasihat keamanan nasional Inggris mengeluarkan peringatan tentang potensi kebuntuan nuklir setelah RAND Corporation, think-tank terkemuka Pentagon, mengatakan pada hari Selasa (26/7) bahwa AS dan NATO harus mengambil langkah-langkah untuk menghindari konflik langsung dengan Rusia atas Ukraina.RAND juga mencatat bahwa jika Barat mengerahkan kemampuan serangan jarak jauh di negara-negara Baltik, Polandia, dan Rumania, hal itu dapat mengarah pada penggunaan senjata nuklir yang “masuk akal”, mengingat Moskow dapat terancam oleh perkembangan semacam itu.[IT/r]