Indonesia dan AS Mulai Latihan Militer 'Perisai Super Garuda'

IslamTimes - Indonesia dan AS memulai latihan militer bersama selama dua minggu pada hari Senin (1/8) yang diumumkan Washington bertujuan untuk memajukan “kerja sama regional dalam mendukung kawasan Asia-Pasifik yang bebas dan terbuka”.

Sekutu Asia dan AS menyatakan keprihatinan tentang “peningkatan ketegasan China di Pasifik,” tetapi Washington mengklaim bahwa latihan itu “tidak ditujukan ke negara mana pun” meskipun latihan itu akan jauh lebih besar daripada latihan sebelumnya.Sedikitnya 4.000 tentara AS dan Indonesia akan bergabung dengan pasukan dari Australia dan Singapura, serta Jepang, yang mengikuti pelatihan tahunan untuk pertama kalinya.Latihan tersebut berlangsung di Sumatra, sebuah pulau di Indonesia bagian barat, dan kepulauan Riau, sebuah provinsi pulau-pulau kecil di Indonesia dekat Singapura dan Malaysia.“Ini benar-benar latihan untuk membangun kepercayaan, membangun kebersamaan, saling pengertian, meningkatkan kemampuan dan hal-hal terkait lainnya,” kata Mayor Jenderal Stephen Smith, komandan pasukan AS yang berpartisipasi, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/7). “Jadi ini benar-benar latihan militer dan bukan ancaman bagi pihak mana pun.”[IT/r]